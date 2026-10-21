편의점서 만나는 토니모리…이마트24 1248개점에 진출

AI 핵심 요약beta
- 토니모리는 21일 이마트24 1248개 점포에 입점했다
- 미니 립 등 색조제품 48종과 마스크팩 6종을 선보였다
- 연내 뷰티 특화점 입점을 2500곳까지 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 토니모리가 이마트24에 처음 입점하며 편의점 판매망 확대에 나선다. 미니 사이즈 립 제품과 편의점 전용 색상을 앞세워 연내 입점 점포를 2500곳까지 늘릴 계획이다.
토니모리는 이마트24의 헬스·뷰티·패션 특화매장 '올데이케어랩점'을 포함해 전국 1248개 점포에서 제품 판매를 시작했다고 21일 밝혔다.
지난 16일 문을 연 올데이케어랩점에는 '퍼펙트 립스 쇼킹 립 미니' 8종을 비롯한 립·아이·치크·쿠션 등 색조 제품 48종과 마스크 시트 6종을 선보였다. 뷰티 전용 진열대를 갖춘 점포에서는 미니 립 제품 8종을 판매한다.
퍼펙트 립스 쇼킹 립 미니는 기존 '퍼펙트 립스 쇼킹 립'을 작은 용량으로 만든 제품이다. 이마트24 전용 색상으로 '하트럼 쇼킹'과 '코코밤 쇼킹' 2종을 추가했다.
회사는 연내 이마트24 뷰티 특화점 입점을 2500곳까지 확대할 방침이다. 이후 특화점 판매망을 늘리는 한편 일반 점포의 생활용품 코너에도 제품을 진열할 계획이다.
토니모리는 편의점의 접근성을 활용해 젊은 소비자와 외국인 관광객의 구매 수요를 공략한다는 구상이다.
nrd@newspim.com