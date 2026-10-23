풀무원헬스케어, '식물성유산균' 3종 당 줄여 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 풀무원헬스케어가 23일 식물성유산균 3종의 당 함량을 낮춰 출시했다
- 식물성유산균 쌀·오트는 병당 당류 10g으로 낮췄다
- 편안엔은 당류를 11g에서 6g으로 줄이고 제품명을 변경했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원헬스케어가 '식물성유산균' 3종(쌀, 오트, 편안엔)의 당 함량을 낮춰 리뉴얼 출시했다고 23일 밝혔다. 지난 6월 '식물성유산균 민감장엔'과 '식물성유산균 액티브엔'의 당 함량을 낮춘 데 이은 조치다.
발효유 제품인 '식물성유산균 쌀·오트'는 당류 함량을 각각 한 병(150ml)당 10g으로 낮췄다. 식약처 발효유 당류 평균값보다 20% 낮은 수준이다. 두 제품 모두 식물성 유산균 'Harvest LB-1'이 들어 있으며 병당 프로바이오틱스 150억 CFU를 함유했다.
기존 '식물성유산균 위&캡슐'은 '식물성유산균 편안엔'으로 제품명을 바꾸고 당류 함량을 11g에서 6g으로 5g 낮췄다. 풀무원 특허 식물성 유산균(Leuconostoc mesenteroides PL03)과 노보네시스의 식물성 유산균을 배합해 병당 100억 CFU를 보장하도록 설계했으며, 양배추·알로에·콜리플라워가 들어간 '위러브 야채복합물'을 담았다.
풀무원헬스케어 이도현 PM은 "'식물성유산균' 카테고리 제품을 꾸준히 즐기는 소비자들이 당 섭취 부담을 덜 수 있도록 민감장엔·액티브엔에 이어 추가로 제품 3종의 당 함량을 낮췄다"며 "앞으로도 제품 고유의 맛과 영양을 살리면서 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 제품을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com