커피·쌀국수부터 열대과일까지…롯데마트, 베트남 식품전

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트는 23일 제타플렉스 서울역점에서 베트남 물산전을 시작했다
- 커피·쌀국수·열대과일 등 베트남 상품 100여 종을 할인 판매했다
- 롯데마트는 베트남 현지 유통망을 기반으로 상품 교류를 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트가 베트남 현지 먹거리를 국내에 소개하며 양국 간 상품 교류 확대에 나선다. 커피와 쌀국수부터 열대과일, 수산물까지 한자리에 모아 국내 소비자들이 베트남 식품을 접할 기회를 넓힌다.
롯데마트는 제타플렉스 서울역점에서 오는 28일까지 '2026 베트남 물산전(VIETNAM GOODS WEEK 2026)'을 진행한다고 23일 밝혔다.
이번 행사에서는 베트남 상품 100여 종에 가격 할인과 1+1 혜택을 적용한다.
개막일인 지난 22일에는 베트남 산업무역부와 주한 베트남 대사관 관계자들이 점포를 찾았다. 방문단은 신선식품 매장과 베트남 가공식품을 모아놓은 행사 공간을 돌며 국내 판매 현황과 상품 진열 방식을 확인했다.
롯데마트는 한국과 베트남에서 운영하는 유통망을 바탕으로 현지 상품의 국내 소개를 확대하고 있다. 2008년 호치민시 남사이공점으로 베트남에 진출한 뒤 현재 17개 점포를 운영 중이다. 올해는 신흥 성장 지역에 신규 점포 2곳을 열었다.
베트남 사업은 식료품 경쟁력을 바탕으로 2022년 흑자 전환 이후 매년 영업이익이 늘고 있다.
nrd@newspim.com