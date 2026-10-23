주택공급·LH 개혁·한강버스 쟁점 공방…국토위 종합국감 23일 개최

AI 핵심 요약beta
- 국회 국토교통위원회가 23일 국토부 종합감사를 실시했다
- 여야는 서울 집값과 주택공급 대책의 실행력을 집중 점검했다
- LH 개혁과 한강버스 의혹, 건설·공항 안전도 쟁점으로 다뤘다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국회 국토교통위원회 종합국정감사에서는 서울 집값과 주택공급 대책, 한국토지주택공사(LH) 개혁안을 비롯해 한강버스 논란 등 그간 기관별 감사에서 쟁점이 됐던 주요 현안을 놓고 여야 공방이 이어질 것으로 예상된다.
23일 국토교통부와 국회에 따르면 이날 국회 국토교통위원회는 국토교통부, 행정중심복합도시건설청, 새만금개발청 등에 대한 종합감사를 실시한다.
특히 서울 집값 상승세가 이어지는 가운데 정부의 주택시장 안정 방안과 공급계획의 실행력을 두고 질의가 집중될 것으로 보인다. 인허가와 착공 실적을 비롯해 실제 공급물량을 얼마나 빠르게 시장에 내놓을 수 있을지가 주요 쟁점으로 꼽힌다.
정부가 추진 중인 한국토지주택공사(LH) 개혁안도 다시 도마 위에 오를 전망이다. 조직·기능 재편에 따른 주택공급 차질 가능성과 인력·재원 보강, 공공주택 공급 확대 방안 등이 다뤄질 것으로 예상된다.
서울시 국감에서 불거진 한강버스 관련 의혹과 서울 주택공급 문제, 한국부동산원 국감에서 제기된 과거 부동산 정책 비판 인사 관리 의혹과 주택가격 통계 문제에 대한 질의도 이어질 가능성이 있다.
이 외에도 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 등 건설현장 안전, 가덕도신공항 사업, 무안공항 참사 후속대책과 공항 안전, 철도·도로 안전 등에 대한 질의도 이어질 것으로 전망된다.
min72@newspim.com