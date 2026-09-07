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[핌in현장] 하이브 크리에이티브 총괄 "AI 시대에 중요한 것은 인간의 '경험'"

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AI 핵심 요약

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  • 최선 하이브 크리에이티브 총괄이 4일 뮤콘서 AI와 인간 경험을 강조했다
  • 그는 AI가 창작·유통을 바꾸지만 공존이 핵심이라고 말했다
  • 아날로그 무대와 인간 고유 IP가 더 큰 가치로 남는다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

콘진원, 상암서 '2026 글로벌 뮤직페어' 개최
최선 하이브 크리에이티브 총괄, 키노트 진행
"AI의 음악보다 인간의 아날로그 무대가 강한 흡입력 있어"

[마포=뉴스핌] 이지은 기자 = 최선 하이브 헤드 오브 체어맨 크리에이티브 스태프 오피스(크리에이티브 총괄)가 '2026 글로벌 뮤직 페어(뮤콘)'에 참석해 인공지능(AI) 시대에 가장 중요한 것은 인간의 직접적인 '경험'이라고 밝혔다.

4일 서울 마포구 상암동에서 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 '2026 뮤콘'이 개최됐다. 2012년 시작해 올해로 15회째를 맞은 뮤콘은 국내 뮤지션과 음악·엔터테인먼트 기업의 해외 진출을 지원하고, 국내외 음악산업 관계자 간 비즈니스와 교류 기회를 제공하는 글로벌 음악 마켓이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 글로벌 뮤직 페어' MWM 콘퍼런스에 참여한 연사들. 오른쪽에서 네 번째가 최선 하이브 리드. [사진=이지은 기자] 2026.09.04 alice09@newspim.com

올해는 비즈매칭, 융합매칭, 피칭세션 등 비즈니스 프로그램과 콘퍼런스·워크숍, 글로벌 뮤직 쇼케이스 등을 운영한다.

이날 '2026 뮤콘'에서는 한국대중음악산업협회와 연계한 '무빙 더월드 위드 뮤직(MWM) 콘퍼런스'가 진행됐으며, 자리에는 최선 하이브 크리에이티브 총괄이 참석했다. 최선은 '인공지능(AI)시대의 음악산업: 풍요의 역설에 대하여'에 대한 키노트를 진행했다.

최선 크리에이티브 총괄은 "저는 글로벌 음악 산업을 뒤흔들고 있는 가장 뜨거운 화두, 인공지능의 영향에 대해 이야기하고자 한다. 음악산업은 늘 기술과 함께 발전해 왔다. 지금 우리는 어떠한 기술보다 파괴적인 생성형 AI 앞에 서 있다. 'AI가 인간 아티스트를 대체할 것인가?'에 대한 질문과 그 너머에 있는 우리의 미래에 대해 이야기 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "최근 유디오(Udio)와 같은 AI 음악 제작 자동화 플랫폼이 대중화되면서, 창작의 민주화가 실현되기 시작했다. 텍스트 몇 줄로 전문가 수준의 곡을 만드는 시대가 왔다. 2024년 6월 유니버설뮤직그룹(UMG),소니, 워너는 아티스트 동의 없이 음악 테이터가 AI 학습에 쓰였다며 곡당 최대 15만 달러의 큰 저작권 소송을 제기했다. 하지만 작년부터 서서히 판이 바뀌기 시작했다"고 설명했다.

최 총괄은 "지난해 10월 UMG는 유디오와 소송을 끝내고, 올해 출시될 라이선스 기반 AI 음악 플랫폼을 공동으로 개발하기로 했다. 아직 산업이 하나의 답에 도달한 것은 아니지만, 분명한 것은 지금의 질문은 AI와 어떻게 싸우고 이겨낼 것인가가 아니라, 어떻게 공존할 것인가 이다. 공존의 길에 접어든 AI산업은 창작을 넘어 유통과 밸류체인 전체를 변화시키고 있다"고 말했다.

그는 "UMG는 스태빌리티 AI와 손을 잡고 아티스트 전용 AI 창작 툴을 공동 개발 중이라고 발표한 바 있다. 이를 통해 AI는 아티스트를 대체하는 것이 아니라, 편곡과 아이디어 스케치를 돕고 정당한 보상을 주는, 생산성을 극대화하는 스튜디오 도구로 쓰이는 것"이라고 부연했다.

최 크리에이티브 총괄은 "또한 UMG는 엔디비아와 손잡고 새로운 차원의 음악 발견 및 추천 경험을 만들겠다고 밝혔다. 엔비디아의 뮤직 플라밍고라는 대형 오디오 언어 모델을 기반으로, 단순한 장르 태그를 넘어 곡의 화성과 구조, 음색, 가사, 문화적 맥락까지 이해할 수 있는 모델"이라고 덧붙였다.

이어 "두 회사의 목표는 AI 탐색의 시대에 AI가 인간과 유사한 수준으로 음악을 분석해 냄으로써, 세밀한 기준으로 음악을 발견하고 추천할 수 있도록 하는 것"이라고 답했다.

최 총괄은 "변화하는 툴과 규제로 AI 활용이 어느 때보다 쉬워지면서, 팬들의 소비 형태 또한 바뀌고 있다. AI는 나만을 위한 최애라는 개인화된 형태로 제공되는 지식재산권(IP)을 만들 수 있게 하며, 기존 인간 IP와는 비교할 수 없는 몰입감을 만들어내고 있다"고 말했다.

아울러 "이에 대한 대표적인 사례가 캐릭터 AI이다. 이용자가 원하는 캐릭터를 만들어 대화하는 AI 챗봇 서비스인데, 현재 월간 활성화 이용자 2000만명 이상을 보유한 이 분야의 최대 플랫폼"이라며 "동시에 팬들은 2차 창작에 더 쉽게 접근하게 됐다. AI로 제작한 콘텐츠인데, 아이돌 유명 히트곡을 트로트로 커버한 영상이 온라인에서 대히트를 쳤다. AI로 팬들은 더 깊게 소비하고 재생산하고, 전례없는 수준의 콘텐츠를 재생산 시키고 있다"고 강조했다.

최선 크리에이티브 총괄은 이러한 AI 시대에 더욱 값어치 있는 것이 바로 인간의 실제로 느끼는 '경험'이라고 밝혔다. 그는 "AI 시대에 예정된 기술적 혁신은 거부할 수 없는 변화다. 하지만 역설적으로 기술이 매끄러운 멜로디 수십만 곡을 만들어 내면 낼수록, 고뇌 끝에 써 내려간 아티스트의 가사, 한 줄의 서사, 그리고 땀 흘리며 열창하는 아날로그적인 무대가 훨씬 강한 흡입력을 가질 것"이라고 말했다.

이어 "오리지널 소스가 되는 유니크한 인간 본연의 IP는 대체되기보다 인류 역사상 가장 비싼 프리미엄을 얻게 될 거라고 생각한다. 무한한 기술의 발전과 콘텐츠의 범람 속에서 어떻게 인간의 고유의 가치를 지키고, 또 병행시켜 극대화 할 것인지 치열하게 고민하는 시간이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다. 

alice09@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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