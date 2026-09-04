익산시, 'KTX 익산역 개발·원도심 활성화' 시민 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 16일 KTX 익산역 개발 타운홀미팅을 연다
- 원도심 활성화와 복합개발에 시민 의견을 반영한다
- 시는 교통·청년·문화 현안도 정례 소통할 방침이다
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14일 오후 6시까지 시민 참가 접수…교통·청년·문화 등 소통 정례화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 KTX 익산역 복합개발과 원도심 활성화에 시민 의견을 반영하기 위한 정책 소통의 장을 마련한다고 4일 밝혔다.
시는 오는 16일 오후 2시 시청에서 'KTX 익산역 개발과 원도심 활성화 방안'을 주제로 '시민과 함께 여는 타운홀미팅'을 개최한다.
타운홀미팅은 행정기관 중심의 일방적인 정책 설명에서 벗어나 단체장과 시민, 전문가가 한자리에 모여 자유롭게 의견을 주고받으며 정책 대안을 찾는 열린 주민 대화 방식이다.
이번 행사는 민선 9기 핵심 기조인 '익산 대전환, 시민과 함께 여는 미래'를 시민 눈높이에서 구체화하고 익산역과 원도심의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.
행사는 1부와 2부로 진행된다. 1부에서는 민·관 합동 '원도심 활성화 추진단'이 도시개발, 상권 활성화, 문화관광 등 3개 핵심 분야의 추진 계획을 시민들에게 설명한다.
2부에서는 최정호 익산시장과 관련 전문가, 시민들이 참여하는 자유로운 질의응답이 이어진다. 시민들은 원도심 발전과 익산역 복합개발에 대한 궁금한 점을 현장에서 직접 질문하고 생활 속에서 체감한 아이디어와 정책 제안을 자유롭게 전달할 수 있다.
참여 희망 시민은 오는 14일 오후 6시까지 익산시 공식 홍보 채널에 안내된 네이버 폼을 통해 신청하면 된다. 최종 참석 대상자에게는 15일 휴대전화 문자메시지로 참석 안내가 전달된다.
시는 이번 첫 타운홀미팅을 계기로 교통, 청년, 문화 등 주요 시정 현안을 주제로 시민과 직접 의견을 나누는 정책 소통 자리를 정례화할 방침이다.
최정호 익산시장은 "시민 한 분 한 분의 목소리와 지혜가 모여야 비로소 진정한 익산 대전환을 완성할 수 있다"며 "익산의 심장부인 익산역과 원도심의 새로운 내일을 함께 그릴 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com