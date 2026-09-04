지리 E2, 유럽·호주 안전평가 별 5개…A·B 세그먼트 첫 사례

AI 핵심 요약beta
- 지리자동차 E2가 4일 유로 NCAP과 ANCAP서 별 5개를 받았다.
- E2는 새 기준 첫 A·B세그먼트 5성 모델로 안전성을 입증했다.
- GEA 기반에 배터리 차단 기능을 더해 판매국가 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지리자동차의 소형 전기차 'E2'가 2026년 유로 NCAP과 ANCAP 안전평가에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다.
지리자동차는 E2가 올해 새롭게 강화된 유럽 신차 안전도 평가 프로그램 유로 NCAP과 호주·뉴질랜드 ANCAP에서 모두 최고 등급을 받았다고 4일 밝혔다.
회사 측에 따르면 E2는 새 평가 기준에서 별 5개를 받은 세계 최초의 A·B 세그먼트 모델이다. 올해 두 기관은 실제 주행 상황과 사고 예방, 사고 후 안전 등에 대한 평가 비중을 높였다.
E2는 지리자동차의 전기차 전용 아키텍처 'GEA'를 기반으로 개발됐다. 승객·운전자 모니터링 시스템과 첨단 주행보조 기능을 적용했으며, 충돌 이후 고전압 배터리의 전기적 연결을 차단하는 보호 기능도 갖췄다.
특히 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 끼어들기와 차선 이탈·진입 등 다양한 교통 상황에서 대응 성능을 평가받았다.
지리 E2는 현재 30개국 이상에서 누적 80만대 이상 판매됐다. 최근 호주와 영국, 프랑스 등에 진출했으며 하반기에도 판매 시장을 확대할 계획이다.
지리자동차 관계자는 "이번 별 5개 획득은 지리자동차의 안전 철학과 기술력을 보여주는 결과"라고 말했다.
chanw@newspim.com