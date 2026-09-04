KB캐피탈, KB차차차 '홈배송 ZERO' 이벤트…연말까지 이용료·탁송료 면제

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 4일 KB차차차 홈배송 ZERO를 시작했다.
- KB차차차는 12월 31일까지 이용료와 탁송료를 면제했다.
- 홈배송은 최대 4일 체험 후 구매를 결정할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 비대면 중고차 구매 고객을 대상으로 홈배송 이용료와 탁송료를 면제하는 이벤트를 진행한다.
KB캐피탈은 KB차차차가 오는 12월 31일까지 '홈배송 ZERO' 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.
KB차차차 홈배송은 고객이 원하는 장소에서 차량을 받은 뒤 최대 4일간 직접 이용해보고 최종 구매 여부를 결정할 수 있는 비대면 중고차 구매 서비스다. 고객은 차량 상태를 직접 확인한 뒤 구매하지 않을 경우 반품할 수 있다.
이번 이벤트 기간에는 '홈배송 ZERO' 대상 차량 구매 시 홈배송 이용료와 배송 탁송료가 전액 면제된다. 일반적으로 차량 가격에 따라 10만~20만원 수준의 홈배송 이용료와 별도의 탁송료가 발생하지만 대상 고객은 이를 부담하지 않아도 된다. 다만 차량 반품 시 발생하는 탁송료는 별도로 부과된다.
이벤트 대상 차량은 KB차차차 이벤트 페이지와 '홈배송 ZERO' 테마에서 확인할 수 있다.
KB차차차는 KB스타픽 차량 구매 고객을 대상으로 구매 후 6개월 또는 주행거리 1만km까지 주요 부위 보증수리를 지원하는 'KB스타픽케어' 이벤트도 진행하고 있다.
KB캐피탈 관계자는 "홈배송 서비스는 고객이 시간과 장소에 구애받지 않고 차량을 직접 경험한 뒤 구매 여부를 결정할 수 있는 서비스"라며 "이번 이벤트를 통해 중고차 구매 과정에서 발생하는 비용과 시간 부담을 줄이고 보다 편리하게 차량을 구매할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com