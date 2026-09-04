李대통령 "함께 공정·투명 시스템 작동하는 세상 만들자…시민단체 몫 크다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 4일 시민단체와 간담회를 열었다.
- 공정하고 투명한 나라를 함께 만들자고 당부했다.
- 시민사회가 사회 대개혁에 큰 역할을 한다고 했다.
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"민주화 역사에 시민사회가 중요 역할"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 4일 각계의 시민단체 관계자들과 만나 공정한 나라를 만들기 위해 함께 노력하자고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 시민단체 관계자들을 청와대로 초청해 간담회를 열고 "시민사회단체 지도부 그리고 활동가 여러분, 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑다"며 "(비상계엄이 있던) 2024년 12월 3일 이후에 처음 아닌가 싶다"고 말했다.
이 대통령은 "대한민국 민주화 역사에서 언제나 시민사회는 매우 중요한 역할을 수행했다"며 "앞으로 우리가 해야 할 사회 대개혁에서도 시민사회단체들의 몫은 매우 크다고 생각한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "취임 초기에는 여러 가지 일들로 번잡해서 여러분의 말씀을 자세히 듣기 어려웠는데 오늘은 잘 경청하도록 하겠다"며 "아마 여러분이 원하는 또는 만들고자 하는 세상이나 제가 만들고 싶은 세상이나 크게 다르지 않을 것"이라고 했다.
이 대통령은 "다만 그 목표에 이르는 경로, 방식이 조금씩은 다를 수 있겠다. 그러나 그 차이는 크지 않다고 생각한다"며 "모든 사람이 공정하게 존중받고 함께 살아가는 공동체 그런 세상을 만드는 게 아마 여러분의 꿈이라고 생각한다"고 강조했다.
이 대통령은 "우리 함께 좋은 방안들을 또 좋은 프로그램들을 함께 만들어 가면서 우리 국민이 희망을 가지는, 발전하는 나라, 공정하고 투명한 시스템이 작동하는 그런 세상을 만들어 보면 좋겠다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com