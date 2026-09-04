링크솔루션, 3D프린팅 분야 최초 '소부장 으뜸기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 링크솔루션이 4일 소부장 으뜸기업에 선정됐다.
- 초고속 면조사 PBF 기술로 3D프린팅 첫 선정이다.
- 4년간 100억원 R&D 지원받아 양산시장 공략한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 링크솔루션이 산업통상자원부 주관 '2026년도 소재·부품·장비(소부장) 으뜸기업'에 3D프린팅 분야 최초로 선정됐다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 초고속 금속 적층제조 기술을 고도화하고, 대전 AM 파운드리와 연계해 우주항공·방산 등 첨단산업용 부품 양산 시장 공략을 본격화할 계획이다.
링크솔루션은 기존 금속 PBF(분말층 융합)의 생산성 한계를 개선한 초고속 대면적 '면조사 PBF' 장비 개발 기술력을 높게 평가받았다. 기존 방식이 레이저를 점 단위로 이동시키며 금속 분말을 순차적으로 용융하는 것과 달리, 면조사 방식은 일정 영역을 동시에 가공해 생산성을 크게 높인다.
또한 고출력 면조사 다이오드 레이저와 단초점 광학계, 링빔 전환 기술 등을 적용해 기존 동급 장비 대비 최대 10배 수준의 생산성 향상을 목표로 한다. 이를 통해 금속 3D프린팅의 적용 범위를 시제품 중심에서 우주항공·방산 등 고부가가치 부품 양산 분야로 확대한다.
소부장 으뜸기업은 핵심전략기술 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유한 기업을 발굴해 글로벌 선도기업으로 육성하는 정부 정책 사업이다. 서면평가와 현장실사, 심층평가, 종합평가 등 4단계 심사를 거쳐 최종 선정된다.
이번 지정에 따라 링크솔루션은 향후 4년간 약 100억원 규모의 전용 R&D 과제 지원을 받는다. 수요기업 연계 양산 테스트, 테스트베드 활용, 정책금융 우대, 해외진출 등 정부의 범부처 전주기 맞춤형 지원도 연계된다.
최근식 링크솔루션 대표는 "이번 으뜸기업 선정을 계기로 국산 초고속 금속 적층제조 기술의 경쟁력을 한 단계 더 높일 것"이라며 "면조사 PBF 기술과 대전 AM 파운드리의 생산 역량을 기반으로 첨단산업 분야에서 차별화된 제조 경쟁력을 확보하고, 글로벌 공급망 진입을 본격화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com