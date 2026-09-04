현대캐피탈, 3500억원 녹색채권 발행…친환경차 금융에 투입

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 4일 친환경차 금융 지원용 3500억원 녹색채권을 발행했다.
- 3년물 2500억원과 5년물 1000억원으로 구성됐고 금리는 민평보다 낮게 정해졌다.
- 조달 자금은 전기차·수소차 금융에 쓰며 ESG 채권 누적은 10조8000억원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈이 전기차 등 친환경차 금융 지원을 위해 3500억원 규모의 원화 녹색채권을 발행했다.
현대캐피탈은 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 가이드에 따라 총 3500억원 규모의 녹색채권을 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 채권은 3년물 2500억원과 5년물 1000억원으로 구성됐다. 발행금리는 민평금리 대비 3년물은 2bp(1bp는0.01%포인트), 5년물은 1bp 낮은 수준으로 결정됐다.
대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권이 맡았으며 키움증권, 한국투자증권, iM증권, 미래에셋증권이 공동 인수단으로 참여했다.
현대캐피탈은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 전기차와 수소차 등 친환경차 금융에 활용할 계획이다. 현대자동차그룹의 친환경 모빌리티 전략에 맞춰 자동차금융 포트폴리오에서 녹색자산 비중도 지속적으로 확대한다는 방침이다.
K-택소노미는 정부가 녹색경제 활동의 원칙과 기준을 정해 2022년 발표한 한국형 녹색금융 분류체계다.
현대캐피탈은 2016년 국내 민간기업 최초로 녹색채권을 발행한 데 이어 2023년에는 국내 금융사 최초로 K-택소노미 가이드에 따른 녹색채권을 발행했다. 국내 최초 공모 지속가능연계채권(SLB)도 발행했다. 이번 발행을 포함한 국내외 누적 ESG 채권 발행 규모는 10조8000억원이다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "전기차를 포함한 친환경차 구매 고객이 증가함에 따라 현대캐피탈의 전체 자동차금융 자산 중 녹색자산 비중도 꾸준히 상승하고 있다"며 "앞으로도 지속가능한 친환경 금융 상품과 서비스를 적극 확대해 ESG 경영을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com