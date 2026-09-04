현대차그룹, 오만 '비전 2040' 지원…수소버스 시범운행 나선다

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 3일 오만 정부와 친환경 모빌리티 MOU를 체결했다.
- 오만 최초 수소 시내버스를 도입해 무스카트에서 시범 운행한다.
- 240kW 초고속 충전기 운영도 병행해 사업 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 오만 정부와 손잡고 수소전기버스와 초고속 전기차 충전 인프라 구축에 나선다.
현대차그룹은 3일(현지시간) 오만 살라라에서 오만 교통통신정보기술부(MTCIT), 에너지유통사 옴코(OOMCO)와 친환경 모빌리티 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 협력의 핵심은 오만 최초의 수소 시내버스 도입이다. 오만 국영운수사 무와살랏은 무스카트 대중교통 노선에 친환경차 전용 '그린 루트'를 지정하고 현대차의 일렉시티 수소전기버스를 투입해 시범 운행한다.
충전 인프라 구축도 병행한다. 옴코는 자회사 이보(EVO)를 통해 할반 지역 주유소에서 현대케피코의 240kW급 초고속 전기차 충전기를 운영하고, 6개월간 충전 성능과 이용 수요를 평가할 계획이다.
현대차그룹은 대중교통과 공공서비스 분야에서 시작한 친환경 모빌리티 사업을 향후 일반 상용차와 승용차 시장까지 확대한다는 방침이다.
정호근 현대차그룹 미래전략본부장 부사장은 "스마트시티와 미래 모빌리티 분야에서 오만의 비전이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com