세종시, 생활밀착 시설물 사물주소판 집중 설치

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 4일 무더위쉼터·자전거거치대 245곳에 사물주소판을 설치했다.
- 사물주소는 도로명·기초번호로 위치를 표시해 긴급상황 전달을 돕는다.
- QR코드로 긴급신고가 가능해 시민 안전 대응이 빨라질 전망이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시민들이 자주 찾는 무더위쉼터와 자전거거치대에 사물주소판이 설치돼 생활공간 안전망이 한층 강화된다.
4일 시에 따르면 시민 이용 빈도가 높은 생활밀착형 시설물 245곳에 사물주소판 설치를 완료했다.
이번에 사물주소판이 설치된 곳은 무더위쉼터 153곳과 자전거거치대 92곳이다. 사물주소는 다중이용시설물에 도로명과 기초번호를 활용해 위치를 표시하는 주소정보 체계다. 긴급상황 발생 시 정확한 지점을 신속하게 전달하는 데 중요한 역할을 한다.
사물주소판에 부착된 정보무늬(QR코드)를 통해 긴급신고를 할 수 있어 위급상황 발생 시 신속한 대처가 가능할 것으로 기대된다.
시 관계자는 "시민 일상과 맞닿아 있는 시설물에 정확한 주소정보를 부여해 위급상황에 신속하게 대응할 수 있도록 하겠다"며 "더 안전하고 편리한 생활환경을 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com