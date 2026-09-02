세종시, 위기가구 조기 발굴·복지서비스 연계 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인적안전망 역량 교육…위기 징후 파악 등 현장 대응력 높여

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지역 인적안전망의 위기가구 발굴·지원 역량을 높여 복지서비스 연계를 강화한다.

시는 2일 시청 여민실에서 '함께 살피고 함께 잇는 지역복지 공동체, 2026년 세종시 인적안전망 역량강화 교육'을 열고 지역 복지안전망 강화 방안을 공유했다고 밝혔다.

세종시가 2일 시청 여민실에서 '함께 살피고 함께 잇는 지역복지 공동체, 2026년 세종시 인적안전망 역량강화 교육'을 진행했다. [사진=세종시] 2026.09.02 vincent977@newspim.com

이번 교육에는 읍면동 지역사회보장협의체 위원과 명예사회복지공무원, 이웃연결단 등 약 200명이 참석해 위기가구 조기 발견과 필요한 복지서비스 연계를 위한 현장 대응 방법 등을 배웠다.

참석자들은 인적안전망의 역할과 위기가구 발굴·지원 방법을 중심으로 일상에서 확인할 수 있는 위기 징후, 대상자의 욕구 파악, 복지서비스 연계 방법 등을 살펴봤다.

교육에서는 실제 위기가구 발굴·지원 사례를 공유하고 현장에서 활용할 수 있는 대응 방법을 소개했다

이와 함께 제6기(2027~2030년) 지역사회보장계획 수립을 위한 주민설명회와 세종시 의료·요양 통합돌봄 사업 안내를 통해 지역복지 정책과 돌봄체계에 대한 이해를 높였다.

조상호 시장은 "어려운 이웃을 가장 먼저 발견하고 필요한 도움을 연결하는 것은 지역사회의 관심과 참여에서 시작된다"며 "위기가구를 세심하게 살피고 적기에 지원하는 촘촘한 지역복지 안전망을 만들어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com