세종시, 30년 이상 소규모 노후주택 안전점검…9월 30일까지 신청

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 31일 소규모 노후주택 안전점검 신청을 받았다
- 시는 다음 달 30일까지 30년 이상 노후주택을 접수했다
- 점검 뒤 위험이 확인되면 보수·보강을 안내했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 소규모 노후주택의 안전사고를 예방하기 위해 다음 달 30일까지 하반기 안전점검 신청을 받는다.
31일 시에 따르면 지역 내 30년 이상 된 2층 이하, 연면적 500㎡ 미만 노후주택 소유자와 관리자를 대상으로 안전점검 신청을 접수한다.
시는 육안점검을 중심으로 균열·누수·담장 등 시설물 상태를 종합 확인하고, 점검 결과 안전상 우려가 확인되면 해당 주택 소유자에게 보수·보강 등 필요한 조치를 안내할 예정이다.
안전점검을 희망하는 소유자와 관리자는 신청기간 내 신청서를 작성해 공공건축안전사업소 지역건축안전센터에 제출하거나 전자우편으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 지역건축안전센터로 문의하면 된다.
이은형 공공건축안전사업소장은 "오래된 주택일수록 작은 위험요인도 큰 사고로 이어질 수 있어 사전 점검과 관리가 중요하다"며 "노후주택의 안전상태를 꼼꼼히 확인해 위험요인을 사전에 발견하고 개선할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com