전국 광역단체장 9월 4일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사 9일 호우대비 대책회의 주재했다
- 전북지사는 JTV포럼과 축산물 행사도 소화했다
- 각 시도지사도 협약·기념식 등 현안 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- NPS와 함께하는 JTV포럼 (09:20 국민연금공단 기금운용본부)
- 축산물 소비 촉진 행사 (12:50 도청 서편광장)
- 제69회 전북특별자치도민체육대회 개회식 (17:30 진안)
▲우상호 강원도지사
-포천~철원 고속도로 예타 통과 대응 관계기관 업무협약식 (10:30 국회 의원회관)
-강원 지역 밀착형 복합지원 업무협약식(14:00 신한은행 본점)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 양성평등주간 기념식(14:00 무안청사 김대중 강당)
- 토리노 교류전·광주비엔날레 파빌리온 개막식(17:00 광주미술관)
-제16회 광주비엔날레 개막식(18:00 광주비엔날레 전시관)
▲신용한 충북지사
-청풍호 바람달정원 현장점검(08:30 제천)
-치연수원 방문 및 현안보고(09:30 제천)
▲전재수 부산시장
- 부산대학교 치과병원 법인 개원 15주년 기념식(17:00 부산대학교 치과병원-양산)
▲박완수 경남지사
- 환경분야 통합 기념행사(10:30~11:30 양산)
- 2026년 양성평등주간 기념식(14:00~15:00 창원)
- 을지연습 강평보고 회의경상남도청(16:00~17:00 도정회의실)
▲추미애 도지사
- '포천~철원 고속도로' 예타 통과를 위한 업무협약
▲박찬대 인천시장
- 푸른 하늘의 날 기념행사↓↑
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com