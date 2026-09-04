AI 전시도 '게임처럼'…삼성, IFA서 크리에이터 공략

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 4일 IFA 2026서 크리에이터 허브를 운영했다.
- AI 기능을 게임·제작 과정에 녹여 체험하게 했다.
- Z세대 겨냥해 콘텐츠 확산과 AI 생태계 홍보를 노렸다.
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갤럭시·가전·TV 연결한 AI 방탈출 운영…콘텐츠 확산 노린다
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2026에서 글로벌 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터를 겨냥한 별도 공간을 운영한다. 제품 사양과 기술을 일방적으로 설명하는 기존 전시 방식에서 벗어나 AI 기능을 게임과 콘텐츠 제작 과정에서 직접 경험하도록 해 Z세대와 디지털 네이티브와의 접점을 넓힌다는 전략이다.
4일 삼성전자는 이날부터 오는 8일까지 독일 베를린에서 열리는 IFA 2026에서 '삼성 크리에이터 허브'를 운영한다고 밝혔다. IFA가 열리는 메세 베를린 내 'IFA 팔레'에 마련된 공간은 '나를 알아주는 집'을 주제로 체험 공간과 콘텐츠 제작 스튜디오, 크리에이터 전용 라운지로 구성됐다.
전시장 역시 일반적인 가전 전시와 차별화했다. 화려한 네온사인과 한국의 길거리 포장마차·분식집 분위기를 활용해 크리에이터들이 자연스럽게 콘텐츠를 촬영할 수 있도록 꾸몄다. 프라이빗 라운지와 스트리밍 스튜디오에서는 현장에서 촬영한 콘텐츠를 바로 제작·편집할 수 있도록 했다.
삼성 AI 생태계는 '방탈출' 게임 형태로 체험하도록 만들었다. 참가자는 갤럭시 Z 폴드8에서 구글 제미나이의 안내를 받아 총 4개의 미션을 수행한다. 이 과정에서 비스포크 AI 세탁기와 마이크로 RGB TV, 더 프레임 프로, 스마트모니터 등을 직접 사용하며 각각의 AI 기능과 스마트싱스 기반 자동화 경험을 체험한다.
전시 공간 밖에서도 참여형 프로그램을 운영한다. 패밀리허브 냉장고의 AI 비전 기술로 내부 식재료 수량을 맞추는 '비트 더 보트' 게임을 진행하고, 글레어 프리 기술을 적용한 OLED TV를 통해 다른 관람객도 방탈출 과정을 실시간으로 볼 수 있도록 했다.
이번 크리에이터 허브는 삼성전자가 AI 기능의 기술적 우위를 설명하는 것을 넘어 소비자가 실제 생활에서 어떤 편의와 재미를 얻을 수 있는지를 보여주는 데 초점을 맞췄다. 특히 글로벌 크리에이터가 직접 체험한 내용을 자신의 콘텐츠로 확산하도록 해 전시장 밖 소비자까지 AI 생태계 경험을 전달하려는 시도로 풀이된다.
삼성전자는 이와 별도로 베를린 훔볼트 카레에서 '당신의 AI 일상 동반자'를 주제로 단독 전시관을 운영하고 있다. TV와 가전, 모바일을 연결해 여가와 집안일 등 일상 전반에서 AI가 사용자를 지원하는 'AI 리빙' 경험을 제시하고 있다.
mkyo@newspim.com