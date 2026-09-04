배민 마감할인 매장, 저녁 주문 11.7% 증가

AI 핵심 요약beta
- 배달의민족이 4일 마감할인 주문이 11.7% 늘었다고 밝혔다.
- 배민은 6월 11일 도입 후 저녁 주문 실적을 두 달 전과 비교했다.
- 배민은 4일부터 10일까지 7000원 쿠폰을 선착순 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 우아한형제들이 운영하는 배달의민족은 마감할인 참여 매장의 저녁 시간대 주문 건수가 서비스 도입 전보다 11.7% 증가했다고 4일 밝혔다.
배민이 지난 6월 11일 서비스를 도입한 뒤 참여 매장의 오후 8시부터 11시까지 주문 실적을 이전 2개월과 비교한 결과다. 마감할인 상품을 다시 주문한 고객은 전체 구매자의 10%를 넘었다.
마감할인은 기후에너지환경부가 배달플랫폼·식품업계 등과 맺은 업무협약의 일환으로 운영하는 서비스다. 배민은 파리바게뜨, 뚜레쥬르 등과 협력해 소비기한이 임박한 식품을 정상가보다 20% 이상 할인해 판매하고 있다.
고객은 오후 8시부터 매장별 마감 시간까지 상품을 살 수 있다. 현재 마감할인을 운영하는 매장은 300여 곳이다.
배민은 자원순환의 날을 맞아 4일부터 오는 10일까지 파리바게뜨와 뚜레쥬르의 프로모션 대상 마감할인 전용 메뉴에 쓸 수 있는 7000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 브랜드별로 매일 선착순 100명에게 지급한다.
배민은 마감할인 참여 브랜드와 매장 확대를 지속해서 검토할 계획이다.
kji01@newspim.com