쿠팡CLS, 음성향애원에 가전·가구 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡로지스틱스서비스가 4일 음성향애원에 가전·가구를 기부했다.
- 홍용준 대표 등 임직원 20여명은 지난달 26일 봉사활동을 했다.
- CLS는 로켓설치로 물품을 배치하고 사회공헌을 확대하겠다 밝혔다.
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로켓설치로 배송·설치 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 충북 음성군의 아동양육시설 음성향애원에 가전·가구를 기부하고 생활환경 개선 봉사활동을 진행했다고 4일 밝혔다.
홍용준 CLS 대표를 비롯한 임직원 20여명은 지난달 26일 음성향애원을 찾아 식당 입구에 꽃을 심고 시설 곳곳을 페인트칠하는 등 생활공간을 정비했다.
음성향애원은 1952년 설립된 아동양육시설로 영유아와 초·중·고교생, 보호연장아동 등 34명이 생활하고 있다. CLS는 지난 7월부터 시설 측과 협의하고 현장을 살펴 필요한 물품을 선정했다.
CLS는 식당에 6인용 식탁·의자 8세트와 4인용 식탁·의자 8세트 등 총 80석 규모의 식탁과 의자를 지원했다. 생활공간에는 2층 침대 6개와 책상·학생용 의자 각 6개를 제공했다.
학습과 휴식을 위한 데스크톱 PC 5대, 휴게용 의자 4개, 스마트TV 1대도 마련했다. 벽걸이 냉난방기 1대와 스탠드 냉난방기 2대, 무선청소기 3대 등 생활가전도 전달했다.
스마트TV와 침대, 식탁·의자, 냉난방기 등은 설치가 필요한 상품을 전문기사가 배송부터 설치까지 제공하는 쿠팡의 로켓설치를 통해 배치했다.
CLS는 앞으로도 물류 인프라와 로켓설치 역량을 활용한 생활환경 개선 사회공헌 활동을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com