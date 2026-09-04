대웅제약 '씽크', 부울경 최초 부산백병원 스마트병동 구축

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 4일 부산백병원 씽크 적용을 113병상으로 확대했다
- 부산백병원은 지난 5월 AI 병상 모니터링을 처음 도입했다
- 씽크는 환자 이상징후를 조기 포착해 치료를 돕는 시스템이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 인제대학교 부산백병원이 인공지능(AI) 기반 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)' 적용 병상을 기존 58병상에서 113병상으로 확대한다고 4일 밝혔다.
부산백병원은 지난 5월 부산·울산·경남 지역 상급종합병원 가운데 처음으로 씽크를 도입했다. 현재 심장혈관흉부외과와 순환기내과, 신경외과, 이비인후과 등을 중심으로 58병상에서 운영하고 있으며 하반기에는 14개 병동, 총 113병상까지 단계적으로 확대할 계획이다.
씽크는 웨어러블 의료기기와 AI를 기반으로 입원 환자의 생체신호를 실시간으로 모니터링하는 시스템이다. 환자가 웨어러블 기기를 착용하면 심전도(ECG), 산소포화도, 호흡수, 맥박수 등이 연속 측정되고 의료진은 중앙 모니터링 시스템을 통해 환자 상태를 확인할 수 있다.
부산백병원에서는 심장질환 병력이 없던 60대 환자의 심박수가 분당 160회까지 상승한 것을 씽크를 통해 포착한 사례도 있었다. 이후 응급검사에서 심방세동 소견이 확인돼 의료진이 약물치료를 시행했다.
대웅제약과 씨어스테크놀로지는 부산백병원과 함께 씽크 상설전시관도 마련했다. 지난달 26일 부산백병원 임재관 1층 환자·보호자 휴게실에서 개소식을 열고 전시관을 내원객에게 개방했다.
전시관에는 실제 입원 환자에게 사용되는 웨어러블 의료기기와 씽크의 시스템 구성 및 활용 방식 등이 전시된다. 환자와 보호자가 입원 과정에서 이용하게 되는 스마트병동 시스템을 직접 살펴볼 수 있도록 구성했다.
이창재 대웅제약 대표는 "이번 상설전시관은 환자와 보호자가 새로운 의료환경을 직접 체험할 수 있는 소통 창구를 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "씽크를 비롯한 AI 기반 의료기술의 의료현장 적용을 확대해 환자 안전과 의료진의 업무 효율을 높이는 스마트병동 인프라 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
양재욱 인제대학교 부산백병원 원장은 "AI 솔루션은 중증 환자의 이상징후를 조기에 감지해 응급상황에 신속하게 대응할 수 있도록 돕는 중요한 의료 인프라가 되고 있다"며 "환자 안전과 의료진의 업무 효율을 높이는 미래형 의료환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com