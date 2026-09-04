[현장] '죽변항 어선수리소' 이전 속도붙는다...지역민 "'남방파제 인근 해상' 최적지" 선호

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지역사회단체, 3일 공청회 열고 이전 최적지 선정위한 의견 수렴

입지타당성 용역 결과 '2안' 최적지

"환경저해요소 저감·통항선박 안전성 확보·어선수리소 운영 효율성 강점"

환경저해 요소 저감위해 '돔' 시설로 조성....진입로 개설 등 사업비 110억원 소요 예정

죽발협 등 사회단체 "소통강화 등으로 이전지 선정....어선수리소 이전 조속하게 매듭지을 것"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 동해안 최고의 어업전진기지로 부상하고 있는 경북 울진의 죽변항 발전 프로젝트로 추진돼 온 '죽변항 어선수리소' 이전 사업에 속도가 붙고 있는 가운데 죽변항 어업인들을 비롯한 죽변권 지역주민 대다수는 '죽변항 어선수리소 이전 적정지'로 남방파제 해상 인근 지역을 선호하는 것으로 나타났다.

또 해당 '죽변항 어선수리소' 이전 사업이 2014년 경부터 논의되면서 지역 현안사업으로 자리잡아 온 만큼 빠른 시일 내에 이전부지 문제를 매듭짓고 조속히 착공해야 한다는 것이 지역민들의 공통된 목소리로 확인됐다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군 죽변면사무소에서 3일 열린 '죽변항 어선수리소입지 타당성 주민공청회'에서 타당성 조사 용역사 관계자가 분석 결과를 설명하고 있다.2026.09.04 nulcheon@newspim.com

울진군은 3일 죽변면사무소에서 '죽변항 어선수리소 입지타당성 주민공청회'를 열고 주민들의 의견을 수렴했다.

이번 주민공청회는 울진군 해양수산과가 죽변면발전협의회, 죽변면이장협의회, 죽변청년회, 어민단체 등 지역사회단체의 요청을 받아 진행했다.

공청회에는 죽변지역 사회단체, 죽변수협, 어민단체, 전석재군의원, 지역주민 등 1000여 명 이상이 참석해 높은 관심을 보였다. 공청회는 '죽변항 어선수리소' 입지 타당성에 대한 용역 결과 설명과 주민들의 질의와 토론 순으로 진행됐다.

공청회 토론에 앞서 전석재군의원은 "이번 '죽변항 어선수리소' 이전지를 선정하기 위한 공청회는 급변하는 사회환경 등에 맞춰 죽변항의 발전을 도모하기 위한 지역주민들의 통합된 의견을 모으기 위한 것인만큼 성숙된 시각으로 해법을 모색해 줄 것"을 주문했다.

주민들은 입지 타당성에 대한 용역 결과 설명을 청취한 후 이전 최적지 선정을 놓고 열띤 토론을 펼쳤다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군 죽변면사무소에서 3일 열린 '죽변항 어선수리소입지 타당성 주민공청회'에서 전석재 군의원을 비롯 조학형 울진죽변수협장, 후정3리 이장, 황미갑 죽변발전협의회 회장 등 지역사회단체 대표들이 어선수리소 이전의 당위성과 입지선정 관련 의견을 개진하고 있다.2026.09.04 nulcheon@newspim.com

조학형 울진죽변수협장은 '죽변항 어선수리소 이전'의 배경과 당위성을 상세하게 설명했다.

조 조합장은 " '죽변항 어선수리소' 이전사업은 죽변항을 중심으로 하는 도심지 팽창에 따른 죽변지역의 오랜 숙원이자 죽변항의 미래와 발전을 위해 시급히 해결해야 할 과제"라고 강조하고 "이번 공청회는 지역주민들의 다양한 의견과 생활환경, 죽변항의 경제공간 확대, 어업인들의 어로활동에 따른 안전성 확보 등 지리사회학적 여건들을 반영해 나온 용역 결과에 대한 진지한 검토를 통해 최상의 이전지를 선정하기 위한 자리"라고 정의했다.

그러면서 조 조합장은 용역보고서를 통해 제시된 4개의 대상입지 중 '2안'이 죽변항의 생활경제 영역 확대와 어업인들의 조업안전성 확보, 주민들의 안전한 정주환경 조성 등 죽변항의 발전을 위한 최적지"라고 피력했다.

또 황미갑 죽변발전협의회장은 '죽변항 어선수리소'의 이전 시급성과 이전을 위해 수년 간 진행돼 온 과정들을 상세하게 설명하고 "죽변항의 발전을 견인하기 위해서는 도심지 팽창을 저해해 온 현 어선수리소의 조속한 이전이 절실하다"고 강조했다. 황 회장은 "용역 결과 '2안'이 배후 주택지와 230여m 이격되고 새로운 경제공간을 확보할 수 있는 강점을 보유하고 있다"며 남방파제 인근 해상인 '2안'을 최적지로 제시했다.

어민단체들도 "죽변항의 경제공간인 도심지 확대와 조업 안전성 등을 확보하기 위해서는 제시된 '2안'이 최적지"라고 입을 모았다.

이윤덕 죽변면이장협의회장은 " '죽변항 어선수리소 이전' 문제는 오랜 기간 논의되어 온 지역 현안"이라며 "어선수리소 이전을 둘러싼 논란이 수년째 진행되어 온 만큼 이번 공청회를 시작으로 '죽변지역 미래와 발전'을 위한 성숙된 시각으로 접근해 '지역 문제 해법은 지역민 스스로가 찾는다'는 롤 모델을 만들자"고 강조했다.

반면에 후정3리 주민들은 남방파제 인근 지역으로의 이전은 어선수리소 운영에 따른 분진 등으로 생활환경이 크게 저해될 것이라며 반대 입장을 강하게 피력했다. 또 어선수리소 이전 관련 소통 부재도 강하게 지적했다.

이들 후정3리 주민들은 "현 어선수리소의 이전에는 공감한다"면서도 "용역 결과로 제시된 '1안~4안' 외의 북방파제 인근 지역 등 타 지역의 타당성을 검토해 줄 것"을 요청했다. 공청회에 앞서 후정 3리 주민들은 죽변면사무소 마당에서 '남방파제 인근 이전 반대'와 '소통 부재'를 지적하는 피켓 시위를 펼치기도 했다.

이와 관련 대다수 주민과 특히 어업인들은 용역 결과 제시된 1~4개 안 외의 지역은 어선 입출입에 따른 안전성 문제와 태풍 등 자연재해에 따른 월파 위험 등에 노출돼 있다며 어선수리소 이전지로는 부적격하다고 입을 모았다.

또 주민들 대부분은 '2안'의 경우 당초 예정지로 제시된 '4안' 관련 후정 3리 주민들의 의견을 대폭 수용해 해상으로 약 230m 이격된 지점이라며 일부 주민들이 우려하는 생활환경 저해 주장은 설득력이 없다고 지적했다.

죽변지역 사회단체는 이날 공청회를 통해 지역민 다수의 통합된 의견이 확인된 만큼 '죽변항 어선수리소 이전' 추진에 속도를 낸다는 입장이다.

황미갑 발전협의회장은 "이번 공청회를 통해 '소통 부재' 문제가 강하게 제기된 만큼 향후 추진 과정에서 소통 강화를 통해 지역 사회의 의견을 모아 '죽변항 어선수리소 이전'이 빠른 시일 내에 추진될 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '죽변항 어선수리소' 대상입지 4개소 평면도. 3일 죽변면사무소에서 열린 공청회에서 지역주민 대다수는 '2안'을 최적지로 가장 선호하는 것으로 나타났다.2026.09.04 nulcheon@newspim.com

이날 공청회에 제시된 '이전 대상지' 특성 비교(안)에 따르면 '1안'과 '3안'은 기존 어선수리소의 확장과 인접 지역으로 죽변항 도심지 중심에 위치해 죽변항 도심지 팽창 저해 등 죽변항 발전의 장애물로 고착되고 통항 선박의 안전성과 죽변항 경관을 크게 훼손할 것으로 진단됐다.

또 '3안'은 남방파제의 해변에 연접한 지점으로 '부지 이용성'은 양호하나 배후 주택가와 연접해 생활환경 저해 등 민원 발생 우려가 빈번할 것으로 분석됐다.

이날 공청회를 통해 지역민 대다수가 최적지로 선호하는 것으로 확인된 '2안'은 배후 주택지와 약 230m 이격되어 직접적인 생활환경 저해 요소가 저감되고 통항 선박의 안전성 확보, 독립적인 어선수리소 운영으로 효율성이 크게 배가되는 것으로 진단됐다.

특히 어선수리소 입지가 남방파제 해상에 조성되면서 해변과 어선수리소 설비 사이의 공간 활용도가 크게 향상돼 지역민들의 실질적인 생활경제 공간 활용도가 높아질 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

한편 어선수리소 입지가 '2안'으로 선정되면 전략환경영향평가 등을 거쳐 환경저감 방안들이 마련될 전망이다.

또 어선수리소 시설은 '소음, 분진, 오염수' 등 환경 저해 요소를 최소화하는 '돔 형식' 구조물로 조성될 계획이다. 사업비는 진입도로 조성 등을 포함해 약 110억 원의 사업비가 소요될 것으로 파악됐다.

nulcheon@newspim.com