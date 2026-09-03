위기 때마다 '구원투수' 나선 진우스님…13년 만에 연임 총무원장으로

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백양사·총무원 위기 수습하며 종단 핵심으로

안정 앞세워 재선 성공…"한국 불교 새 백년"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 대한불교조계종이 다시 한번 진우스님에게 종단 운영을 맡겼다. 백양사 도박 파문과 총무원장 탄핵 등 조계종이 위기를 겪을 때마다 수습 책임자로 나섰던 진우스님은 지난 4년간의 안정적인 종단 운영을 발판으로 연임에 성공했다.

조계종 총무원장 연임은 2013년 재선에 성공한 자승스님 이후 13년 만이다. 1994년 종단 개혁 이후로는 두 번째 사례다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 대한불교 조계종 총무원장 진우스님이 28일 오후 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 故 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마치고 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.01.28 photo@newspim.com

3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 간접선거로 치러진 제38대 총무원장 선거 결과에 따르면, 진우스님은 선거인단 321명 가운데 183명의 지지를 얻어 당선됐다. 득표율은 57%다.

경쟁 후보인 전 선운사 주지 경우스님은 138표를 얻어 득표율 43%를 기록했다. 두 후보의 득표율 차이는 14%포인트(p)였다.

진우스님은 당선 직후 당선증을 받았다. 4일 조계종 원로회의 인준을 거쳐 오는 28일부터 두 번째 4년 임기를 시작하게 된다.

강원도 강릉에서 태어난 진우스님은 백운스님을 은사로 출가했다. 1978년 사미계를 받고 1998년 구족계를 수지했다.

진우스님의 종단 내 입지가 두드러지기 시작한 것은 위기 상황에서 잇따라 수습 역할을 맡으면서부터다. 전남 담양 용흥사 주지를 거쳐 2012년 조계종 제18교구 본사인 장성 백양사 주지에 임명됐다.

당시 백양사는 승려 도박 파문과 재정 횡령 의혹이 불거지며 혼란을 겪고 있었다. 진우스님은 2014년까지 주지를 맡아 사찰 운영을 정상화하고 내부를 안정시키는 역할을 했다.

이후 제35대 총무원장 설정스님 체제에서 사서실장과 호법부장, 기획실장 등 종단 주요 보직을 거쳤다. 2018년 설정스님이 은처자 의혹 등으로 탄핵되자 총무부장 자격으로 총무원장 권한을 대행하며 또다시 종단 수습을 맡았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조계종 총무원장 진우스님이 5일 오전 서울 종로구 조계사에서 열린 불기 2569년 부처님오신날 봉축법요식에서 봉축사를 하고 있다. 2025.05.05 mironj19@newspim.com

2019년에는 조계종 제8대 교육원장으로 취임해 3년 동안 승려 교육을 총괄했다. 행정과 감찰, 기획, 교육 분야를 두루 경험하며 총무원장에 필요한 경력을 쌓았다는 평가를 받았다.

2022년 제37대 총무원장 선거에서는 중앙종회 주요 계파가 참여한 불교광장의 추대를 받아 단독 입후보했다. 경쟁 후보가 없어 투표 없이 당선됐던 당시와 달리, 이번에는 경우스님과 맞붙어 선거인단의 선택을 받았다.

진우스님은 이번 선거에서 지난 4년 동안 종단의 안정을 이끌고 불교의 사회적 위상을 높였다는 점을 주요 성과로 내세웠다. 그는 "안정에서 도약으로, 한국 불교의 새로운 백년을 열겠다"는 구호를 앞세워 연임을 호소했다.

선거 과정에서는 구족계를 받은 시점 등을 놓고 승적 의혹이 제기되기도 했다. 진우스님은 조계종 중앙선거관리위원회의 후보 자격심사를 통과한 뒤 최종적으로 과반의 지지를 확보했다.

두 번째 임기를 시작하는 진우스님의 권한과 책임도 막중하다. 조계종 총무원장은 전국 사찰 3500여곳과 승려 1만2000여명이 속한 국내 최대 불교 종단의 행정과 대외 업무를 총괄한다.

본사와 말사 주지 임명권을 비롯해 연간 1000억원대인 총무원 예산 집행권, 종단 소속 사찰의 재산 감독 및 처분 승인권을 행사한다. 중앙승가대를 운영하는 승가학원과 조계종 사회복지재단의 이사장, 한국불교종단협의회 회장도 당연직으로 맡아 사실상 한국 불교계를 대표하게 된다.

rang@newspim.com