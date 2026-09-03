세종시의회, 입법고문 3명·고문변호사 1명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 3일 입법고문 3명과 고문변호사 1명을 위촉했다
- 조신영 변호사와 최민수 소장은 재위촉됐고 새 고문도 2명 뽑았다
- 임기는 2028년 8월 31일까지이며 자치입법 자문을 맡는다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 입법고문 3명과 고문변호사 1명을 위촉하고 자치입법 역량과 입법·법률 자문 전문성을 높인다.
시의회는 3일 의장실에서 입법고문 및 고문변호사 위촉식을 열고 의정활동의 전문성을 높이기 위한 입법·법률 자문 체계를 정비했다고 밝혔다.
이번 위촉에서 법률사무소 약속 조신영 변호사와 최민수 한국산업기술원 지방자치연구소장은 각각 고문변호사와 입법고문으로 재위촉됐다.
신규 입법고문으로는 유상조 신한대학교 행정정책학과 교수와 정연수 국회의정연수원 겸임교수가 위촉됐다.
이날 위촉식에는 정연수 입법고문과 조신영 고문변호사가 참석해 위촉장을 받았으며, 입법·법률 자문의 효율적인 운영 방안 등에 대해 의견을 나눴다.
임기는 오는 2028년 8월 31일까지 2년이다. 이들은 앞으로 자치법규 제·개정, 입법정책, 법령해석 등에 관한 자문 역할을 수행한다.
안신일 의장은 "세종시가 실질적인 행정수도로 완성되기 위해서는 이를 뒷받침할 제도적 기반과 전문적인 입법·법률 지원이 중요하다"며 "시의회의 자치입법 역량을 높이고 시민을 위한 의정활동에 든든한 조력자가 되어주길 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com