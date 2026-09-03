[프로야구] 두산 곽빈·삼성 구자욱, 8월 투타 '쉘힐릭스플레이어' 선정

AI 핵심 요약beta
- 두산 곽빈과 삼성 구자욱이 3일 8월 쉘힐릭스플레이어로 선정됐다.
- 곽빈은 5경기 2승1패 평균자책점 1.41로 투수 1위에 올랐다.
- 구자욱은 타율 0.403, 4홈런으로 타자 1위를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 두산 베어스의 투수 곽빈과 삼성 라이온즈의 타자 곽빈이 8월 가장 뛰어난 활약을 펼친 투타로 인정받았다.
KBO는 3일 2026 신한 SOL KBO리그 쉘힐릭스플레이어 8월 수상자로 두산 곽빈과 삼성 구자욱이 선정됐다고 밝혔다.
'쉘힐릭스플레이어'는 KBO와 한국쉘석유주식회사가 공동으로 시상하는 이달의 선수상이다. WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)을 기준으로 선정한다.
투수 부문에서는 두산 곽빈이 월간 WAR 1.58로 1위를 차지했다. 곽빈은 8월 한 달간 5경기에 선발 등판해 32이닝 동안 2승 1패, 평균자책점 1.41, 탈삼진 41개를 기록했다.
특히 8월에 등판한 5경기에서 모두 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록했으며, 이 중 2경기에서는 7이닝 이상을 소화했다.
타자 부문 수상자로는 월간 WAR 1.46으로 1위에 오른 삼성 구자욱이 선정됐다. 구자욱은 8월 한 달간 타율 0.403, 25안타(4홈런), 17타점 11득점을 기록하며 삼성 타선을 이끌었다. 볼넷도 15개를 골라내는 등 뛰어난 선구안을 선보였다.
8월 월간 '쉘힐릭스플레이어' 선정된 선수들의 시상식은 각 소속 구단의 홈구장에서 9월 중에 진행될 예정이며, 수상자에게는 한국쉘의 후원으로 시상금 150만원이 지급된다.
football1229@newspim.com