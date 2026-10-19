[2026 국감] P-3CK 2030년부터 퇴역… 차기 해상초계기 도입 전 전력 공백 우려

AI 핵심 요약beta
- 해군은 19일 P-3CK 대체 해상초계기 사업 소요를 제기했다
- P-3CK가 2030년부터 퇴역해 해상감시 공백 우려가 커졌다
- 해군은 P-3C·P-8A와 헬기·함정으로 공백을 막을 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해군 "P-3C·P-8A와 함정·헬기 활용해 공백 최소화"
유·무인전력모함·KSS-Ⅳ도 소요 결정 앞둬
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군의 P-3CK 해상초계기가 2030년부터 퇴역하지만 대체 전력은 2030년대 초중반 도입을 목표로 추진돼 해상감시·대잠작전 능력에 공백이 생길 수 있다는 우려가 제기됐다.
19일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 해군에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난 1월 P-3CK를 대체할 '해상초계기-Ⅲ' 사업의 소요를 제기했다. 연내 소요 결정을 검토 중으로, 전력화 목표 시기는 2030년대 초중반이다. 기존 P-3CK는 2030년부터 퇴역할 예정이어서 대체 전력 도입에 앞서 운용 전력이 줄어들 수 있다.
P-3CK는 1960년대 미국에서 제작돼 미 해군이 운용하다 퇴역한 기체를 개조한 해상초계기다. 우리 해군은 2010년 도입했다. 지난해 5월 추락 사고 이후 비행이 중단됐으며, 정밀진단과 비행 안전장치 보강을 거쳐 지난 9월 시험비행을 재개했다.
해군은 신규 전력 도입 전까지 기존 P-3C와 P-8A 해상초계기를 탄력적으로 운용하고, 해상작전헬기와 함정 등을 활용해 전력 공백을 막겠다는 입장이다. 다만 대체 사업이 아직 소요 결정 이전 단계인 만큼 P-3CK의 퇴역 일정과 차기 초계기의 전력화 일정을 맞추고, 그 사이 임무를 수행할 전력 운용 방안을 구체화해야 한다는 지적이 나온다.
유·무인전력모함과 차기 잠수함 KSS-Ⅳ 사업도 소요 결정이 이뤄지지 않은 상태다. 해군은 지난해 유·무인전력모함의 소요 수정을 제기했다. 전장 270m, 폭 70m, 3만t급 이상으로, 기존에 추진했던 경항공모함보다 큰 규모로 구상하고 있다. 장보고-Ⅱ(KSS-Ⅱ) 잠수함의 노후화에 대비하기 위한 KSS-Ⅳ 사업은 지난 1월 소요 제기를 마쳤으나 소요 결정 시기는 검토 중이다.
이런 가운데 중국 해군은 서해에서 매년 약 5~10차례 해상훈련을 실시하고 있는 것으로 파악됐다. 국방정보본부는 미 국방부 자료를 토대로 중국 북부전구 해군이 랴오닝 항공모함과 순양함·구축함 등 주요 전력을 운용하며, 중국 북부 해상 접근로 방어와 유사시 다른 전구의 해상작전 지원에 주력하고 있다고 평가했다. 북부전구 해군 전력은 앞으로도 지속적으로 강화될 것으로 전망했다.
북한도 지난 6월 5000t급 신형 구축함 '최현호'를 서해에 실전 배치하는 등 해군 현대화를 추진하고 있다. 다만 국방정보본부는 북한이 전술핵공격잠수함으로 내세운 '김군옥함'은 아직 전력화되지 않았다고 평가했다. 지난해 12월 북한이 '핵동력 추진 잠수함'이라고 주장하며 공개한 대형 잠수함 역시 전력화까지 장기간이 걸릴 것으로 예상했다.
유 의원은 "차세대 해상초계기 도입이 계획대로 추진되더라도 기존 전력의 도태 시점에 따라 작전 공백이 발생할 수 있다"며 "전력화 일정뿐 아니라 공백 기간에 대비한 구체적인 전력 운용 대책도 마련해야 한다"고 했다.
이어 "유·무인전력모함과 차기 잠수함 등 주요 해상전력 증강 사업을 차질 없이 추진하고, 필요한 전력을 적기에 확보할 수 있도록 철저한 사업 관리와 대비책 마련이 필요하다"고 말했다.
gomsi@newspim.com