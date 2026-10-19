철도공단, 사회적기업과 만든 '레일로' 굿즈로 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 국가철도공단은 17일 레일로 굿즈 개발로 혁신상을 받았다
- 공단은 사회적기업과 73종 굿즈를 개발했다
- 레일로 굿즈는 누적 매출 1억원을 돌파했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울·수서·부산역과 온라인서 판매
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 공식 캐릭터 '레일로'를 활용한 상품 개발로 사회적기업과의 상생협력 성과를 인정받았다.
19일 공단은 지난 17일 대전컨벤션센터에서 열린 '2026 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌' 시상식에서 상품개발 혁신상을 수상했다고 밝혔다.
이번 수상은 사회적기업과 함께 공단 공식 캐릭터 '레일로'를 활용한 다양한 굿즈를 개발해 국민과의 소통 창구로 활용하고, 사회적기업의 판로 확대와 매출 증대에 기여한 성과를 인정받은 결과다.
공단은 사회적기업들과 'KR 굿즈팀'을 결성하고 레일로를 활용한 키캡과 키링 등 총 73종의 굿즈를 개발했다.
개발한 굿즈는 서울역·수서역·부산역 등 역사 내 오프라인 매장과 온라인 매장 '레일로샵' 등에서 판매하고 있다. 지난해 매장 개점 이후 누적 매출은 1억원을 돌파했다.
공단은 상생협력 모델을 확산하기 위한 전시와 홍보활동도 이어가고 있다. 지난달 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에서는 레일로 굿즈를 전시하고 사회적기업과의 협력 사례를 공유했다.
지난 16일부터 18일까지 열린 '2026 대전 콘텐츠 페어'에서는 레일로 굿즈 전시와 체험형 홍보부스를 운영하며 관람객들과 소통했다.
정진혁 공단 이사장은 "이번 수상은 사회적기업과 함께 고민해 아이디어를 상품으로 발전시키고, 실질적인 성과를 창출한 결과"라며 "앞으로도 협력기업들과 함께 성장하는 한편, 캐릭터를 활용한 다양한 콘텐츠 개발로 국민에게 더욱 친근하게 다가가겠다"고 말했다.
Q. 국가철도공단은 어떤 상을 받았나요?
A. 지난 10월17일 대전컨벤션센터에서 열린 '2026 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌' 시상식에서 상품개발 혁신상을 받았습니다. 공식 캐릭터 '레일로' 굿즈로 국민과 소통하고 사회적기업의 판로 확대와 매출 증대에 기여한 성과를 인정받았습니다.
Q. 레일로 굿즈는 누구와 함께 개발했나요?
A. 사회적기업들과 'KR 굿즈팀'을 결성해 개발했습니다. 레일로를 활용한 키캡과 키링 등 총 73종의 굿즈를 선보였습니다.
Q. 레일로 굿즈는 어디에서 구매할 수 있나요?
A. 서울역·수서역·부산역 등 역사 내 오프라인 매장과 온라인 매장 '레일로샵' 등에서 구매할 수 있습니다.
Q. 굿즈 판매 실적은 어느 정도인가요?
A. 지난해 매장 개점 이후 누적 매출이 1억원을 돌파했습니다. 공단은 사회적기업과 공동으로 상품을 개발하고 판매하는 협력 모델을 운영하고 있습니다.
Q. 레일로 굿즈를 알리기 위해 어떤 활동을 진행했나요?
A. 지난달 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에서 굿즈를 전시하고 사회적기업과의 협력 사례를 공유했습니다. 10월16일부터 18일까지 열린 '2026 대전 콘텐츠 페어'에서는 굿즈 전시와 체험형 홍보부스를 운영했습니다.
chulsoofriend@newspim.com