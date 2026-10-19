李대통령 "네 편 내 편 가리지 말라"…김지용 초대 중수청장에 당부

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 19일 김지용 중대범죄수사청장에게 임명장을 수여했다
- 이 대통령은 중수청이 편을 가리지 말고 원칙대로 수사해야 한다고 당부했다
- 이 대통령은 신임 장관들에게 적극적으로 의견을 내달라고 주문했다
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장관들에 "의견 많이 내 달라, 언제든 연락"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 19일 김지용 초대 중대범죄수사청장에게 임명장을 수여하며 "네 편과 내 편을 가리지 말고 원칙에 따라 국민적 의구심이 있는 사안을 잘 처리해야 한다"고 당부했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 청와대에서 김 청장에게 임명장을 수여하며 이같이 말했다고 밝혔다.
이 대통령은 "중수청의 존재 의의를 국민들에게 인정받아야 한다"며 "지켜보는 국민들이 많다는 사실을 반드시 기억해야 한다"고 거듭 당부했다.
이 대통령은 이날 김 청장을 비롯해 ▲송두환 10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회 위원장 ▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 ▲강신철 국방부 장관 ▲홍지선 국토교통부 장관 ▲이소영 중소벤처기업부 장관 ▲하준경 청와대 정책실장 ▲임기근 국무조정실장 등 8명에게 임명장을 수여했다.
이 대통령은 임명장 수여식 이후 이어진 차담에서 송 위원장에게 10·29 참사와 관련해 국민들이 여전히 의아해 하는 부분들이 남아있지는 않는지 묻고 그런 부분도 충분히 해소해야 한다고 강조했다.
이 대통령은 신임 장관들을 향해 "의견을 많이 내달라. 언제든 연락달라"고 말했다.
pcjay@newspim.com