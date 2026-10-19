김지용 중수청장 "수사의 정치화 청산…공정·중립 반드시 지킬 것"

AI 핵심 요약beta
- 김지용 중수청장이 19일 조직 조기 안착과 정치화 청산을 밝혔다
- 김 청장은 공정성·중립성·절차적 정의를 지키겠다고 강조했다
- 사회적 약자와 범죄 피해자 보호를 중수청의 근본 목표로 제시했다
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"책임수사는 기소 목표 아냐…수사 결과까지 책임질 것"
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 "과거 기존 검찰이 수사권 남용 등 여러 가지 폐해가 있었는데 그 근저에는 수사의 정치화가 원인이었지 않았나 생각한다"며 "중수청은 공정성과 중립성, 절차적 정의를 반드시 지키겠다"고 밝혔다.
김 청장은 이날 오전 8시 50분께 서울 중구 중수청 본청 2층 로비에서 진행한 출근길 도어스테핑에서 중수청의 3대 운영 방침으로 조직의 조기 안착과 수사의 정치화 청산, 사회적 약자 및 범죄 피해자 보호를 제시했다.
김 청장은 "취임식이 조금 늦어져 국민들께 중수청 운영 방침에 대해 약간이라도 설명드리는 게 예의에 맞지 않나 싶어서 이 자리에 섰다"고 말했다.
우선 조직 정상화와 관련해 "금요일에 출근해서 첫 지시를 내렸다"며 "중수청 차장에게 조기안착 전담 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 인적·물적 인프라를 빨리 완비해 달라고 부탁드렸다"고 설명했다.
그러면서 "중수청이 빨리 정상적인 활동을 할 수 있도록 빠른 시간에 안착시키겠다"고 강조했다.
수사의 정치적 중립성 확보도 강조했다. 김 청장은 "우리 중수청은 공정성, 중립성, 절차적 정의를 반드시 지켜서 국민들이 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하도록 하겠다"고 밝혔다.
이어 "사회적 약자나 범죄 피해자 보호, 나아가 국민의 권익 보호에 공백이 없도록 하겠다"며 "국민의 권익 보호는 중수청의 근본 목표라고 할 수 있다"고 말했다.
김 청장은 "이러한 기본 방침을 토대로 실적과 성과를 도출하고, 국민들이 왜 중수청이 있어야 하는지, 왜 필요한지 체감할 수 있도록 증명해 내겠다"고 덧붙였다.
김 청장은 책임수사제의 구체적인 운영 방안을 묻는 질문에는 "기존 수사기관은 수사해서 송치하면 그 뒤에는 책임을 소홀히 한 경향이 있었다"고 지적했다.
그러면서 "수사책임제라는 것은 반드시 수사해서 기소를 목표로 하는 건 아니다"라며 "수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하고 그 부분에 대한 책임을 다할 수 있도록 조치를 내리겠다"고 설명했다. 구체적인 운영 방안은 매뉴얼 등을 통해 마련하겠다고 했다.
지난 18일 중수청 출범 이후 첫 피의자 신병 확보에 성공한 것과 관련해선 "지금 현재도 수사는 우리 인력으로 어느 정도 가능하다"면서도 "앞으로 많은 사건이 접수될 것이고 그러려면 중수청의 조기 안착이 필요하다"고 말했다.
'정치적 중립성 훼손' 논란이 일고 있는 국무회의 참석 의향에 대해서는 "관련 법령과 관계기관과 협의해서 적절히 결정하겠다"고 답했다.
앞서 김 청장은 지난 15일 이재명 대통령의 임명안 재가를 거쳐 16일 첫 출근했다. 김 청장은 첫 출근 직후 소관 부서로부터 주요 현안과 업무를 보고받은 뒤, 조기안착 전담 TF를 신속히 구성하라고 지시했다.
그는 이날 오후 청와대에서 이 대통령으로부터 임명장을 받을 예정이다. 취임식은 오는 20일께 열릴 가능성이 있으나 구체적인 일정과 장소는 아직 확정되지 않았다.
한편 중수청은 지난 18일 첫 구속영장 발부 사례도 확보한 것으로 전해졌다. 서울지방중수청 마약수사국 마약수사4과(과장 정제훈)는 해외에서 대마 약 2.5㎏을 밀수한 혐의를 받는 동남아 국적 피의자에 대한 구속영장을 발부받았다.
hong90@newspim.com