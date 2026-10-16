李대통령, 첫 출근 김지용 중수청장에 "피아 구별없이 공평 수사"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 중수청 출범을 축하했다
- 이 대통령은 중대범죄를 신속·엄중·공평하게 수사하라고 주문했다
- 김지용 중수청장은 첫 출근해 본격 업무를 시작했다
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실적과 성과로 증명해 달라"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 중대범죄수사청 출범을 축하하며 "피아 구별 없이 신속 엄중하게, 그리고 공평 무사하게 수사해 달라"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "중수청의 출발을 국민과 함께 축하하며 격려한다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "정부 수립 이래 수십 년 만에 새롭게 출발하는 수사·기소 분리제도와 특히 중수청에 대해 우려와 기대가 교차하고 있다"고 했다.
이 대통령은 "성실하게 살아가는 민초의 삶을 파괴하는 힘있는 자들의 부패 범죄와 화이트칼라 범죄, 금융증권범죄 등 중범죄에 대해 역사적 책임감과 굳센 용기를 가지고 피아 구별 없이 신속 엄중하게, 그리고 공평 무사하게 수사해 주시기 바란다"고 주문했다.
이 대통령은 "국가적 진통끝에 출범한 중수청이니만큼 일각의 불신과 우려를 불식하고 실적과 성과로 존재 의의와 필요성을 반드시 증명해 주시기 바란다"며 "국민과 함께 김지용 중수청장님 이하 중수청 수사관 여러분을 믿고 지켜보겠다"고 강조했다.
김지용 중수청장은 이날 오전 첫 출근하며 업무를 시작했다. 중수청은 출범 약 2주 만에 수장 공백을 해소하고 본격적인 업무에 들어갔다.
pcjay@newspim.com