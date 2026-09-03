[프로야구] 삼성 구자욱, 8월 올곧은병원 월간 MVP 수상

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=삼성 라이온즈의 중심타자 구자욱이 곧은병원에서 시상하는 8월 월간 MVP로 선정됐다.
지난 2일 대구 롯데전에 앞서 MVP 시상식이 열렸고, 올곧은병원 우동화 병원장이 이날 시상자로 나섰다. 구자욱에게는 소정의 상품권이 주어졌다.
구자욱은 8월 17경기에 나서며 25안타 4홈런 17타점 타율 0.403를 기록했다. 삼성도 8월 뒷심을 발휘하며 1위 자리를 탈환했다.
iaspire@newspim.com
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[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=삼성 라이온즈의 중심타자 구자욱이 곧은병원에서 시상하는 8월 월간 MVP로 선정됐다.
지난 2일 대구 롯데전에 앞서 MVP 시상식이 열렸고, 올곧은병원 우동화 병원장이 이날 시상자로 나섰다. 구자욱에게는 소정의 상품권이 주어졌다.
구자욱은 8월 17경기에 나서며 25안타 4홈런 17타점 타율 0.403를 기록했다. 삼성도 8월 뒷심을 발휘하며 1위 자리를 탈환했다.
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