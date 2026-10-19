장동혁 "李정부, 청년들 극우로 내몰아...프랑스 청년 투쟁 결코 남의 일 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 19일 청년·여성 정책 발굴에 나서겠다고 밝혔다
- 장 대표는 청년과 여성의 지지를 얻어 진정한 청년·여성 정당이 되겠다고 했다
- 장 대표는 정부의 청년·여성 정책을 비판하며 국민의힘이 변화에 앞장서겠다고 했다
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"청년·여성 지지로 국민의힘 지지율 상승"
"진정한 청년 정당, 진짜 여성 정당으로 발돋움해 나갈 것"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 19일 "청년의 목소리에 응답하는 정치, 여성의 삶에 집중하는 정치로 우리 정치의 판을 확 바꿔야 한다"며 청년과 여성을 위한 정책 발굴에 적극 나서겠다고 밝혔다.
장 대표는 이날 오후 국회박물관에서 열린 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의에 참석해 "진정한 청년 정당, 진짜 여성 정당으로 발돋움해 나가겠다"고 밝혔다.
장 대표는 "최근 국민의힘의 지지율이 오르고 있는데, 특히 두드러지게 달라진 점은 청년과 여성들의 지지가 크게 늘었다는 것"이라며 "물론 이재명 정권의 실정과 폭정 탓도 있겠지만, 국민의힘이 끊임없이 변화하고 혁신하면서 청년과 여성들의 곁으로 다가간 결과라고 생각한다"고 주장했다.
이어 이재명 정부를 겨냥해 "청년들을 극우라고 내몰면서 내팽개치고 있다"며 "검찰을 해체하고 보완수사권까지 폐지해서 여성들의 안전한 삶까지 위협하고 있다"고 비판했다.
그러면서 "정권이 이런 폭정을 멈추지 않는다면 결국 청년과 여성들이 나서서 목소리를 내는 수밖에 없다"며 "지금 프랑스를 비롯한 유럽에서 벌어지고 있는 청년들의 투쟁이 결코 남의 일이 될 수는 없다"고 말했다.
장 대표는 "청년과 여성들의 목소리를 담아서 올바른 정책을 만들고 실천하는 것이 정치의 중요한 책무"라며 "정치가 기득권에 매달려 청년과 여성의 목소리를 외면한다면 그런 나라의 미래는 어두울 수밖에 없다"고 지적했다.
그는 "청년의 목소리에 응답하는 정치, 여성의 삶에 집중하는 정치로 우리 정치의 판을 확 바꿔야 한다"며 "국민의힘이 그런 정치의 선봉에 서겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com