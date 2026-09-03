신한카드, 마일리지·포인트 동시 적립 '더클래식에어' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 3일 더클래식에어를 출시했다.
- 국내외 결제 시 대한항공 마일리지와 포인트를 적립했다.
- 호텔·공항 라운지 할인과 무료 이용 혜택을 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 프리미엄 여행 혜택을 강화한 '신한카드 The CLASSIC Air(더클래식에어)'를 출시했다고 3일 밝혔다.
더클래식에어는 대한항공 마일리지와 마이신한포인트를 동시에 적립할 수 있는 것이 특징이다. 호텔 라운지 할인과 공항 라운지 무료 이용 등 여행 관련 혜택도 제공한다.
국내외 가맹점에서 이용금액 1500원당 대한항공 1마일리지를 기본 적립해준다. 음식·제과·커피·배달앱 등 요식업종과 해외, 쿠팡·네이버플러스스토어·컬리·11번가·롯데ON·SSG.COM·G마켓 등 온라인쇼핑 업종에서는 1마일이 추가돼 1500원당 총 2마일리지가 적립된다.
기본 적립에는 한도가 없으며 추가 적립은 월 최대 5000마일까지 가능하다.
마이신한포인트도 함께 쌓을 수 있다. 국내에서 슈퍼SOL 또는 SOL페이로 결제하면 이용금액의 0.5%를 월 최대 2만 포인트까지 적립해준다. 해외에서는 결제 수단과 관계없이 이용금액의 1%를 한도 없이 적립한다.
연 1회 제공되는 리워드도 마련했다. 연회비를 납부하고 해당 연도에 100만원 이상 이용한 고객은 대한항공 5000마일리지 또는 10만 마이신한포인트 가운데 하나를 선택해 받을 수 있다.
이 밖에 국내 8개 특급호텔 라운지 3만원 즉시 할인, 인천공항 주차요금 할인, 전 세계 공항 라운지 무료 이용 등의 혜택을 제공한다. 각 서비스는 연 4회까지 이용할 수 있다.
마일리지와 포인트 적립을 포함한 주요 카드 서비스는 전월 이용금액 50만원 이상일 경우 제공된다.
연회비는 국내전용 14만7000원, 해외겸용(AMEX) 15만원이다. 자세한 내용은 신한 SOL페이와 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com