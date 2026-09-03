경기도여성가족재단 '젠더 관점 AI 정책' 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도여성가족재단이 3일 AI 정책 토론회를 열었다.
- 젠더 관점의 성인지적 분석틀과 제도화를 제안했다.
- 아동돌봄 AI는 보조수단으로 안전 강화를 주문했다.
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성인지적 AI 분석틀 제시 및 아동돌봄 분야 AI 활용 방안 논의
문경희 대표직무대행 "경기도 AI 정책에 젠더 관점 반영되도록 노력할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도여성가족재단이 3일 경기도여성비전센터 강당에서 '젠더 관점에서 본 경기도 인공지능(AI) 정책: 이슈와 방향'을 주제로 2026년 양성평등주간 기념 정책토론회를 개최했다고 밝혔다.
이번 토론회는 재단이 진행 중인 AI 정책의 성인지적 분석 연구와 아동돌봄 분야 AI 활용 방안을 공유하고 AI 기술 전환기 경기도 정책이 나아갈 성평등적 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 경기도의회 의원, 경기도 공무원, 여성단체 및 유관기관 관계자 등 70여 명이 참석했다.
첫 번째 발제에 나선 송리라 연구위원은 성별영향평가와 AI 윤리영향평가를 결합한 성인지적 AI 정책 분석틀을 제시하며 ▲AI 정책 특화 성별영향평가 제도화 ▲젠더·윤리 자문체계 및 데이터 구축 ▲성인지 관점의 공공조달 기준 마련 등을 과제로 제안했다.
이어진 발표에서 김지현 연구위원은 AI가 직접 돌봄을 대체하기보다는 아동 권리와 안전 그리고 현장 종사자의 직접 돌봄을 지원하는 수단이어야 한다고 강조하며 업무보조 AI와 데이터 기반 아동안전 위기예측 시스템 구축을 제안했다.
지정토론에는 이정아 경기여성단체연합 대표, 이영글 한세대학교 교수, 민소담 경기도 양성평등정책추진전문요원, 이채명 경기도의원이 참여해 AI 전환이 성평등·가족정책에 미치는 영향을 다각도로 지적했다.
토론자들은 고영향 AI에 대한 성인지적 분석틀 우선 적용, 개발 단계부터의 전문가 참여, AI 활용에 따른 노동 변동 검증 등을 주문했다. 이채명 도의원은 성인지적 AI 정책이 실질적 제도와 예산 심사로 이어져야 한다고 당부했다.
문경희 경기도여성가족재단 대표이사 직무대행은 "이번 토론회는 AI 전환기 경기도 정책을 젠더 관점에서 점검하고 구체적 과제를 논의했다는 점에서 뜻깊다"며 "경기도 AI 정책 전반에 젠더 관점이 충실히 반영될 수 있도록 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com