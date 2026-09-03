의정부시·경기신용보증재단, 홈플러스 소상공인 8억원 특례보증 시행

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 3일 경기신용보증재단과 특례보증 협약을 체결했다.
- 의정부시는 1억 원 출연해 피해 소상공인 8억 원을 보증한다.
- 홈플러스 의정부점 연관 소상공인에 신청받아 심사·지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 3일 시청 시장실에서 김원기 의정부시장과 시석중 경기신용보증재단 이사장이 참석한 가운데 '의정부시 홈플러스 피해 소상공인 지원을 위한 의정부시·경기신용보증재단 특례보증 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약에 따라 의정부시는 경기신용보증재단에 1억 원을 출연하고 재단은 이를 재원으로 홈플러스 의정부점과 관련해 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인을 대상으로 총 8억 원 규모의 특례보증을 제공한다.
지원 대상은 홈플러스 의정부점 내 입점 상인을 최우선으로 하되 의정부점에 직접 납품하는 업체와 입점 상인에게 물품을 공급하는 업체 등 의정부점과 직·간접적인 거래·계약 관계를 맺고 있는 소상공인까지 포함된다.
특례보증을 희망하는 소상공인은 경기신용보증재단에 신청하면 된다. 경기신용보증재단은 신청자의 거래 내역 등 관련 자료를 의정부시에 송부하고 시는 이를 바탕으로 홈플러스 의정부점과의 거래·계약 관계를 확인해 지원 대상자를 추천한다.
이후 경기신용보증재단이 추천자를 대상으로 보증심사를 진행해 최종 보증서를 발급하게 된다.
김원기 시장은 "홈플러스 기업회생절차와 관련해 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 자금 부담을 덜 수 있는 실질적인 금융 지원이 필요하다"며 "이번 특례보증이 소상공인들이 안정적으로 영업을 이어가는 데 도움이 되고 나아가 지역 상권의 안정을 뒷받침하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
한편 홈플러스는 지난 2일 회생계획안이 채권자 등 관계인의 동의를 얻어 가결되고 법원의 인가까지 받음에 따라 채권 변제와 점포 구조조정, 자산 매각, 비용 절감 등을 골자로 한 정상화 방안을 본격 추진할 예정이다. 홈플러스 의정부점 관련 소상공인 특례보증에 대한 구체적인 신청 요건과 절차는 경기신용보증재단 고객센터를 통해 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com