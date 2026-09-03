생보협회, '골든펠로우' 1000명 선정…전체 설계사의 0.83%

AI 핵심 요약beta
- 생보협회가 3일 서울 신라호텔서 골든펠로우 인증식을 열었다
- 올해 1000명 선정됐고 평균 근속 23.5년·연소득 2억7056만원이다
- 협회는 우수설계사 확대와 완전판매 문화 정착을 지원하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계약 유지율 13회차 98.4%·25회차 93.6%
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 생명보험협회는 3일 서울 신라호텔에서 '제10회 골든펠로우(Golden Fellow) 인증식'을 개최했다고 밝혔다.
골든펠로우는 생보협회가 우수인증설계사 인증제도 도입 10주년을 기념해 2017년 도입한 제도다. 5회 이상 연속 우수인증설계사 인증을 받은 설계사를 대상으로 근속기간과 보험계약 유지율, 불완전판매 여부 등을 종합적으로 평가해 선정한다.
올해 골든펠로우에는 1000명이 선정됐다. 지난해 말 기준 전체 생명보험설계사 12만813명의 약 0.83%, 올해 우수인증설계사 1만1460명의 약 8.7%에 해당한다.
올해 선정된 골든펠로우의 소속 생명보험회사 평균 근속기간은 23.5년, 평균 연소득은 2억7056만원으로 집계됐다. 보험계약 유지율은 13회차 98.4%, 25회차 93.6%를 기록했다.
이번 인증식에는 유동수 국회 정무위원장과 신진창 금융위원회 사무처장, 생명보험사 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.
인증식 10회 개최를 기념해 생보사 CEO와 회사별 대표 골든펠로우가 함께 참여하는 핸드프린팅 행사도 진행됐다. '소비자와 함께 한 10년의 금빛 발걸음, 소비자와 약속하는 100년의 믿음'을 주제로 소비자 신뢰를 이어가겠다는 의미를 담았다.
생보협회는 앞으로 우수인증설계사와 골든펠로우 제도 참여를 확대하고 영업현장의 모집질서 준수와 완전판매 문화 정착을 지원할 계획이다.
김철주 생명보험협회장은 "디지털과 AI가 금융의 방식을 빠르게 변화시키고 있지만 고객의 삶을 이해하고 어려운 순간 곁을 지키는 일은 결국 사람의 몫"이라며 "디지털 시대가 깊어질수록 좋은 보험설계사의 가치는 오히려 더 커질 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com