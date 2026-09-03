전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

[핌in현장] 티빙, 개인정보 유출 공식 사과…"보안 체계 근본부터 재구축"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 티빙 최주희 대표가 3일 개인정보 유출에 사과했다
  • 티빙은 제로트러스트 도입 등 보안체계를 재구축한다
  • 유출 고객엔 보험·포인트 등 2만원대 보상을 제공한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광화문=뉴스핌] 최문선 기자 = 국내 OTT 플랫폼 티빙이 개인정보 유출 사고와 관련해 공식 사과하고 보안 체계 전반을 근본적으로 재구축하겠다고 밝혔다. 정보보호 투자와 인력을 대폭 확대하는 한편, 제로 트러스트(Zero Trust) 기반의 보안 체계를 도입하고 고객 보상 방안도 마련했다.

티빙은 3일 서울 중구 코리아나호텔에서 최주희 대표이사를 비롯한 주요 경영진이 참석한 가운데 개인정보 유출 사고 관련 공식 사과 및 설명회를 열었다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 최주희 티빙 대표이사가 3일 오후 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 사이버 침해 사고 관련 공식 사과 및 설명회에서 개인정보 유출 사고와 관련해 정보보안 강화 대책, 고객 보상 방안 등을 발표하고 있다. 2026.09.03 yeawon2@newspim.com

지난 6월 티빙은 해킹으로 이용자 개인정보가 유출된 사실을 알렸다. 이달 3일 과학기술정보통신부가 발표한 민관합동조사단의 최종 조사 결과에 따르면 공격자는 개발자가 보유하고 있던 접근키를 탈취해 티빙 내부 시스템에 침입했다. 이 과정에서 소스코드가 포함된 개발 프로젝트 361개와 이용자 계정 3954만개가 유출된 것으로 확인됐다.

유출된 계정은 활성 계정 2206만개, 휴면·탈퇴 계정 1737만개, 테스트 계정 110만개 등이다. 중복 계정이 포함된 수치로, 한 사람이 최대 13개의 계정을 보유한 경우도 있는 것으로 파악됐다.

가입 경로별로는 티빙 자체 가입 계정이 726만개, CJ ONE 통합 계정이 863만개, 네이버·카카오 등 소셜 로그인 계정이 2247만개였다.

유출된 정보는 아이디와 암호화된 비밀번호를 비롯해 이름, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일, CI(연계정보) 등 20개 항목, 70개 유형에 달했다. CI가 포함된 계정은 1904만개로 평균 11.1개의 정보가 유출됐으며, CI가 없는 계정 2040만개는 평균 4.6개의 정보가 유출된 것으로 조사됐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 최주희 티빙 대표를 비롯한 주요 경영진이 3일 오후 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 사이버 침해 사고 관련 공식 사과 및 설명회에 입장하고 있다. 왼쪽부터 조성대 네트워크기술본부장, 고민석 인사담당 부사장, 최 대표, 장현경 사업관리본부장. 2026.09.03 yeawon2@newspim.com

최주희 대표는 이날 고개를 숙여 사과했다. 최 대표는 "이번 침해 사고로 인해 고객 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라며 "티빙을 믿고 이용해 고객 주신 여러분께 안전한 서비스를 제공해 드리지 못한 점에 대해 대표이사로서 무거운 책임을 느낀다"라고 밝혔다.

이어 "저희는 오늘 발표된 사이버 침해사고 민관합동조사단의 최종 조사 결과를 겸허히 받아들이며, 지적된 사항에 대한 필요한 모든 시정 조치와 재발 방지 대책을 책임감을 가지고 끝까지 이행하겠다"라고 강조했다.

티빙은 재발 방지를 위해 정보보호 투자 및 인력 확대, 제로 트러스트 기반 보안 체계 재구축, 보안 거버넌스 및 보안 문화 정립, 외부 협력을 통한 전문성 강화 등 4대 전략을 추진한다.

특히 정보보호 인력이 개발 규모에 비해 부족했던 점도 개선한다. 당시 티빙 전체 임직원은 265명, 개발인력은 149명이었지만 외주 인력을 제외한 정보보호 전담인력은 4명 내외에 그쳤다.

티빙은 현재 내부 정보보호 인력 4명에 외주 인력 5~6명을 더해 총 10명 안팎이 보안 업무를 담당하고 있다고 설명했다. 민관합동조사단이 발표한 4명은 외주 인력을 제외한 내부 전담인력만을 집계한 수치라는 설명이다.

티빙은 올해 연말까지 내부 정보보호 전담인력을 10명 수준으로 확대할 계획이다. 이후 정보보호 투자 규모와 내부 조직 개편 등을 종합적으로 검토해 추가적인 인력 확대 여부도 결정할 방침이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 최주희 티빙 대표이사가 3일 오후 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 사이버 침해 사고 관련 공식 사과 및 설명회에서 고개숙여 사과하고 있다. 2026.09.03 yeawon2@newspim.com

정보보호 투자 역시 대폭 늘린다. 티빙은 오는 2030년까지 정보보호 투자 규모를 기존 5년간 투자액의 약 4배 수준으로 확대하고, 향후 5년간 전문 인력을 3배가량 늘릴 계획이다.

보안 조직은 제품 보안, 클라우드 보안, 엔터프라이즈 IT 보안, 컴플라이언스 보안 등으로 세분화한다. 또한 제로 트러스트 원칙에 따라 인증과 접근 권한을 단계적으로 강화하고 최소 권한 원칙을 적용한다. 네트워크와 시스템을 분리해 개인정보 보호 수준을 높이는 동시에 AI 기반 지능형 탐지와 실시간 자동 대응 체계도 구축할 예정이다.

보안 거버넌스도 손본다. CEO-CISO-CPO 체계를 중심으로 실무 보안 협의체를 운영하고, 이슈 발굴부터 의사결정, 실행, 점검까지 이어지는 상시 대응 체계를 마련한다. 직무별 보안 교육과 모의훈련도 강화한다.

외부 전문가의 참여도 확대한다. 티빙은 대표이사 직속으로 외부 전문가들로 구성된 '정보보호혁신 자문위원회'를 신설해 객관적인 진단과 개선 방향을 지속적으로 검토할 계획이다.

사고 인지부터 관계기관 신고까지 발생한 시간 차이에 대해서도 설명했다. 조사 결과 티빙은 사고 인지 시점과 보고 시점의 차이로 24시간 이내 신고 과정에서 지연이 발생한 것으로 확인됐다.

최 대표는 "인지한 시간이 오전 10시, 경영진에게 보고가 돼서 TF가 발동했던 게 오후 3시"라며 "5시간의 갭이 있다"고 설명했다.

이어 "모두가 같이 대응할 수 있는 체계가 미흡하다고 느꼈다"며 "빠르게 전파하고 대응할 수 있는 거버넌스를 재편해서 대비할 예정"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 최주희 티빙 대표를 비롯한 주요 경영진이 3일 오후 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 사이버 침해 사고 관련 공식 사과 및 설명회에 입장하고 있다. 왼쪽부터 조성대 네트워크기술본부장, 고민석 인사담당 부사장, 최 대표, 장현경 사업관리본부장. 2026.09.03 yeawon2@newspim.com

고객 보상은 유출이 확인된 고객이라면 차등 없이 동일하게 제공한다. 보상 패키지는 해킹·피싱 보험 1년, 프리미엄 시청 환경 업그레이드, 티빙 포인트 5000원, 엔터테인먼트 쿠폰 등으로 구성된다.

해킹·피싱 보험은 1인당 최대 300만원까지 사이버 금융사기, 온라인 쇼핑 사기, 개인 간 거래 사기 등에 대한 보장을 제공한다. 프리미엄 시청 환경 업그레이드는 적용 대상 유료 요금제 가입자에게 자동으로 제공되며, 유료 구독자가 아닌 고객에게는 티빙 포인트 5000원이 지급된다.

엔터테인먼트 쿠폰은 웨이브 광고형 요금제(AVOD) 1개월 이용권 또는 CGV 콤보 3종 5000원 할인 쿠폰 중 하나를 선택할 수 있다. 보상 신청 기간은 오는 9월 7일부터 30일까지이며, 혜택은 10월 6일부터 적용된다. 전체 보상 규모는 1인당 약 2만원 상당으로 책정됐다.

최 대표는 보상안과 관련해 "보상안으로는 안심할 수 있는 것들을 드리고 싶었다"며 "티빙을 보시면서 가장 좋은 서비스를 누렸으면 좋겠다. 선택해서 누릴 수 있는 것을 드리고 싶었다"고 말했다.

이어 "우리 피해 보상과 직결되지 않아도 고객이 안심할 수 있는데에 기여할 수 있다고 생각해서 이 옵션을 선택했다"며 "전체 보상 밸류를 인당으로 환산하면 약 2만원을 예상한다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 최주희 티빙 대표를 비롯한 주요 경영진이 3일 오후 서울 중구 코리아나호텔에서 열린 사이버 침해 사고 관련 공식 사과 및 설명회에 입장하고 있다. 왼쪽부터 조성대 네트워크기술본부장, 고민석 인사담당 부사장, 최 대표, 장현경 사업관리본부장. 2026.09.03 yeawon2@newspim.com

최근 티빙의 월간 활성이용자(MAU) 감소가 개인정보 유출 사고의 영향인지에 대해서는 선을 그었다.

최 대표는 티빙의 MAU 감소와 관련해 사고보다는 콘텐츠 영향이 크다고 봤다. 지난 6월에는 '취사병 전설이 되다', '유미의 세포들' 등 화제작이 있었지만, 7~8월에는 상대적으로 콘텐츠가 부족했고, KBO 경기의 우천 및 폭염 취소도 영향을 미쳤다는 설명이다. 가을 콘텐츠 라인업과 프로야구 포스트시즌을 통해 MAU가 다시 상승할 것으로 전망했다.

최 대표는 "티빙은 이번 일을 뼈아프게 새기고, 보안 체계 전반을 근본부터 재구축하겠다"며 "정보보호를 회사의 가장 중요한 책임이자 경쟁력으로 삼고 정보 보안 투자와 인력을 확대하겠다"고 강조했다.

이어 "무엇보다 고객의 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다. 고객 여러분께서 안심하고 서비스를 이용하실 수 있는 환경을 만들겠다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
사진
다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동