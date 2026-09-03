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[마감시황] 코스피, 6500대 강보합…자사주 매입 '버팀목'

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AI 핵심 요약

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  • 3일 코스피는 장중 상승분을 반납하고 6579.48에 마감했다.
  • 기타법인 1조6266억원 순매수에도 외국인·기관 매도가 이어졌다.
  • 코스닥은 790.21로 800선 아래서 1.71% 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장중 1%대 상승 후 하락 전환, 기타법인 1.6조 순매수에도 상승분 반납
금리·유가 상승세 진정에도 반등 제한…지정학적 불확실성 지속
"수급·금리 부담 지속" 지수 추격보다 업종별 선별 대응
코스닥 1.71% 내려 790.21 마감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3일 코스피가 장 초반 1% 넘게 상승하며 6600선을 회복했지만 오후 들어 상승폭을 대부분 반납해 6570선에서 강보합 마감했다. 기타법인이 1조6000억원 넘게 순매수하며 지수를 받쳤지만 외국인과 기관의 매도세가 이어지면서 상승폭이 제한됐다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 16.76포인트(0.26%) 오 6579.48에 거래를 마쳤다. 개인과 외국인, 기관이 각각 1조1316억원, 2089억원, 2716억원을 순매도한 반면 기타법인은 1조6266억원을 순매수했다.

코스피는 장 초반 1% 넘게 상승하며 6600선을 회복했다. 간밤 뉴욕증시가 반등하고 미국 10년물 국채금리가 4.8% 아래로 내려오면서 반발 매수세가 유입됐다. 미국 8월 ADP 민간고용도 시장 예상치를 밑돌면서 추가 금리 인상에 대한 우려를 일부 낮췄다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2일 코스피 지수가 전일 종가 대비 273.08(3.99%) 하락한 6562.72에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 17.27(2.10%) 하락한 803.98에 장을 마쳤다.서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 1.7원 내린 1368.7원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

오후 들어 금융투자와 연기금 등의 매도 규모가 확대되면서 코스피는 상승폭을 빠르게 줄여 장중 하락 전환하기도 했다. 이후 장 막판 낙폭을 만회하면서 소폭 상승으로 거래를 마쳤다. 같은 시간 일본 니케이지수와 반도체주도 약세를 나타낸 가운데 뚜렷한 추가 악재보다는 아시아 증시 약세와 기관 수급 변화가 장중 변동성을 키운 것으로 분석됐다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "아시아 전반이 오후 2시 전후로 약세를 보였고 국내에서는 금융투자와 연기금 등의 순매도가 특징적이었다"며 "오후 1시50분 코스피 속락 과정에서 일본 니케이와 타이밍이 일치했고 SK하이닉스와 키옥시아의 궤적이 동일한 점도 눈에 띈다"고 분석했다. 이어 "아직 딱히 하락 재료가 뉴스로 들어온 것은 없다"고 설명했다.

시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자(-0.20%), SK하이닉스(-1.05%), 삼성전자우(-0.75%), SK스퀘어(-0.10%), 삼성전기(-3.71%), 삼성바이오로직스(-1.60%) 등이 하락했다. 반면 LG에너지솔루션(5.18%), 현대차(1.46%), KB금융(5.20%), 삼성생명(3.06%) 등은 상승했다.

반도체주가 약세를 보인 반면 금융과 2차전지 등은 강세를 나타냈다. 은행·보험주는 금리 상승에 따른 이자수익 개선과 재투자 채권 수익률 상승 기대가 반영됐고, 2차전지주는 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 확대 기대와 최근 낙폭에 따른 매수세가 유입됐다.

◆ 자사주가 받치는 수급…금리·유가·전쟁 부담은 여전

최근 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주의 자사주 매입은 지수를 지지하는 주요 수급 요인으로 작용하고 있다. 이날도 자사주 매입이 포함되는 기타법인이 1조6266억원을 순매수했다. 반면 개인과 외국인, 기관은 동반 순매도하며 기타법인을 제외한 주요 투자주체가 모두 매도 우위를 나타냈다.

자사주 매입이 수급 공백을 일정 부분 메우고 있지만 외국인과 기관의 매수세가 뒷받침되지 않는 상황에서 지수의 추가 상승을 이끌 동력이 충분한지는 확인이 필요하다는 분석이 나온다. 특히 이날은 미국 국채금리와 국제유가 상승세가 진정되는 비교적 우호적인 대외 여건에서도 코스피가 장중 1%대 상승분을 지키지 못했다.

임정은 KB증권 연구은 "최근 수급 및 금리 부담이 지속되는 상황에서 지정학적 리스크에 따른 증시 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다"고 진단했다. 이날 국내 증시가 상승 출발했지만 장 후반 이란의 쿠웨이트 미군기지 공격 소식에 매도세가 확대됐고, 외국인과 기관이 2거래일 만에 다시 양 시장에서 동반 순매도한 점도 지적했다.

실제 대외 불확실성은 여전히 남아 있다. 미국과 이란의 군사적 충돌이 지속되고 있는 가운데 국제유가는 최근 배럴당 90달러를 넘어섰고 미국 10년물 국채금리도 4.7%대 후반의 높은 수준에 머물고 있다. 이날 유가와 금리 상승세가 진정됐음에도 지정학적 불확실성과 국내 수급 부담이 맞물리면서 지수 변동성이 이어졌다.

금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서는 지수 전반보다 업종별 대응이 필요하다는 분석도 나온다. 유진투자증권에 따르면 최근 3년간 미국 10년물 국채금리가 한 주 동안 15bp 이상 급등한 경우는 17차례로, 해당 기간 코스피 평균 수익률은 -1.4%였으며 지수가 상승한 경우는 23.5%에 그쳤다.

이준영 유진투자증권 연구원은 "미국채 금리의 급격한 상승은 국내 증시 전반에 단기 조정으로 작용한다"며 "금리가 지수 조정을 유도하는 상황에서는 금리 상승을 이익으로 흡수하는 업종을 가려내 대응할 필요가 있다"고 분석했다. 이어 "지수 상단이 제한되는 만큼 업종·테마 중심의 차별화 장세로 이어질 소지가 있다"고 전망했다.

증시 주변자금 흐름도 지수 추격에는 부담 요인으로 꼽힌다. 지난 1일 기준 고객예탁금은 98조2000억원으로 일주일간 4조3700억원 감소했다. 반면 같은 기간 신용잔고는 유가증권시장에서 5300억원, 코스닥시장에서 500억원 증가했다. 증시 대기자금은 줄어든 반면 신용을 활용한 투자 규모는 늘어난 것이다.

이에 따라 시장에서는 자사주 매입에 따른 지수 방어와 추가 상승 가능성을 구분해 볼 필요가 있다는 분석이 나온다. 자사주 매입이 수급을 지지하고 있지만 외국인·기관의 매수세가 회복되지 않은 데다 중동 정세와 국제유가, 미국 장기금리 등 대외 변수도 남아 있는 만큼 지수 반등을 추격하기보다는 수급과 대외 변수의 안정 여부를 확인하면서 업종별로 선별 대응할 필요가 있다는 진단이다.

◆ 코스닥 1.71%↓…외인·기관 매도에 800선 아래로

코스닥은 전 거래일 대비 13.77포인트(1.71%) 내린 790.21에 마감했다. 개인이 2952억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 1077억원, 1847억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(-5.19%), 에코프로(-0.37%), 주성엔지니어링(-3.28%), 원익IPS(-4.28%), 리노공업(-0.16%), 심텍(-4.78%), HLB(-1.65%) 등이 하락했다. 에코프로비엠(0.19%)과 이오테크닉스(3.98%)는 상승했고 레인보우로보틱스는 보합 마감했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.10원 오른 1359.30원에 마감했다.

nylee54@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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