경기도교육청, 사립학교 계약업무·감사 사례 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 3일 사립학교 담당자 250여 명에 교육했다
- 사립학교 감사 사례와 S2B 계약업무 실무를 집중 안내했다
- 반복 지적을 줄여 행정 역량과 재정 투명성을 높이려 했다
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도교육청 "사학기관 계약 전문성·재정 운영 투명성 한층 강화할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 도내 사립학교 행정실장 및 계약업무 담당자 250여 명을 대상으로 '2026년 하반기 사립학교 대상 감사 사례 및 지정정보처리장치(S2B) 계약업무 교육'을 실시한다고 3일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 교육은 사학기관 재무·회계 규칙에 따른 지방계약법 적용 등 개정 법령 취지를 현장에 안착시키고 사립학교의 계약업무 전문성과 재정 운용의 투명성을 높이기 위해 마련됐다. 교육은 3일 남부청사를 시작으로 오는 10일 북부청사에서 나눠 진행된다.
주요 교육 내용은 ▲ 사립학교 현장 감사 주요 지적 사례 공유 ▲ 교직원 협력을 통한 S2B(학교장터) 시스템 활용 사례 ▲ S2B-K-에듀파인 연계 활용법 ▲ 계약 관계 법령 및 매뉴얼 안내 등 실무 중심으로 구성됐다.
도교육청은 이번 교육을 통해 동일한 감사 지적 사례가 반복 발생하는 것을 예방하고 사립학교 현장의 실질적인 행정 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아울러 현장 담당자들의 의견을 적극 수렴해 사립학교 지원 정책에 반영함으로써 경기 사학 발전의 기틀을 다져나갈 방침이다.
경기도교육청 관계자는 "사립학교 계약업무의 효율성과 전문성을 높이기 위한 행정적 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com