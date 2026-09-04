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코레일·SR 한솥밥 시작…'완전 통합'까지 풀 과제 산적

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AI 핵심 요약

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  • 코레일과 SR이 1일 통합됐지만 조직 융합은 진행형이다
  • 급여·직무체계 정비와 최대 3년 안정화가 우선 과제다
  • 통합 시너지와 용산개발로 2027년 흑자전환을 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에스알 직원 처우 통합에 최장 3년
급여·직무 단계적 조정
에스알 매출 편입에도 투자 부담
코레일, 2027년 흑자전환 목표

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 10년 가까이 분리 운영돼 온 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)이 하나의 회사로 통합됐지만, 실질적인 조직 통합은 이제 시작이다. 서로 다른 급여·직무체계를 가진 SR 직원들을 코레일 조직에 안정적으로 융합하고, 인사·보수체계 등을 단계적으로 정비하는 것이 우선 과제로 꼽힌다.

통합에 따른 운영 효율을 실제 비용 절감과 재무구조 개선으로 연결하는 것도 과제다. 특히 통합 초기에는 SR 업무를 별도 사업관리부문으로 한시 운영하는 만큼, 조직 간 중복을 얼마나 줄이고 통합 시너지를 조기에 확보하느냐가 향후 성패를 가를 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = KTX·SRT 고속철도 통합 운영이 시작된 1일 오전 서울역에 열차가 정차해 있다. 2026.09.01 khwphoto@newspim.com

◆ 한 회사 됐지만 직원 통합은 '진행형'

4일 철도업계에 따르면 KTX·SRT 통합운영이 시작되면서 코레일은 조직 융합과 재무구조 개선이라는 두 과제를 동시에 안게 됐다.

지난 1일 코레일과 에스알의 기관 통합이 이뤄지면서 코레일은 기존 에스알의 사업과 자산·부채, 인력을 승계했다. 통합에 필요한 법적 절차는 마무리됐지만 두 조직의 인력은 당장 완전히 섞지 않고 일정 기간 별도 체계를 유지한다.

국토교통부는 급격한 조직 변화가 안전과 서비스에 영향을 미칠 가능성을 고려해 최대 3년의 안정화 기간을 두기로 했다. 양사에서 기능이 겹치는 업무는 조정하고 있지만 SR 직원 상당수는 당분간 기존 업무를 이어가는 방식이다.

이처럼 별도 조직을 당분간 유지하기로 한 가장 큰 이유는 통합 직후 발생할 수 있는 혼선을 줄이기 위해서다. 국토부 관계자는 "조직이나 인원을 너무 급격하게 변화할 경우 안전이나 서비스에서 문제가 생길 수 있어 기존 역할을 최대한 유지하려는 것"이라며 "중간에 통합 정도와 역할 등을 평가해 조정이 가능하다고 판단하면 조금 더 일찍 합칠 수 있지만 최대 3년 정도는 안정화 기간을 가질 계획"이라고 말했다.

핵심은 양사 직원들의 근로조건을 하나로 맞추는 작업이다. 코레일과 에스알은 그동안 별도 기관으로 운영된 만큼 직급과 직무에 따른 임금과 복지 체계가 다르다. 통합 이후에도 에스알 직원에게 불이익이 발생하지 않도록 기존 근로조건을 유지하면서 단계적으로 기준을 조정한다는 게 정부 방침이다.

국토부 관계자는 "급여는 하나의 기준으로 통합해 가는 과정에 있다"며 "에스알 직원들이 통합으로 인해 급여에서 손해를 보지 않도록 한다는 것을 원칙으로 진행하고 있다"고 설명했다. 

직무 배치도 순차적으로 진행한다. 중복 업무를 중심으로 역할을 조정하되 당장 인사 이동을 원하지 않는 직원에게 이동을 강제하지 않는다. 직원들의 희망 보직과 조직 상황을 함께 고려해 순차적으로 인사를 조정할 방침이다. 

노사정 협의체도 통합 이후 계속 운영한다. 통합 초기에는 기존처럼 격주 단위 협의를 이어가고 조직이 안정되면 협의 주기를 점차 조정할 계획이다.

◆ 적자 코레일에 에스알 실적 편입…차량·노선 효율화 기대

조직 융합과 함께 재무구조 개선도 코레일이 풀어야 할 과제다. 코레일의 지난해 연결 매출은 7조3170억원으로 전년보다 6.6% 증가했지만 영업손실은 3524억원으로 2024년 736억원보다 확대됐다. 총차입금은 16조3475억원, 부채비율은 280.2%를 기록했다.

이번 통합으로 인해 에스알 매출도 코레일에 편입된다. 에스알은 지난해 매출 7031억원을 기록했다. 이 가운데 운송사업 매출이 6700억원으로 대부분을 차지했다. 그러나 2024년 95억원이던 영업이익은 지난해 124억원의 영업손실로 돌아섰고 당기순손실도 350억원을 기록했다.

에스알의 실적 악화는 수요 감소보다는 공급과 비용 측면의 영향이 컸다. 신규 노선 확대 이후 차량 정비 수요가 늘면서 주말 열차 2개 편성을 줄였고 주간 공급 좌석이 약 1만2000석 감소했다. 여기에 산업용 전력 단가와 차량 수선비가 상승하면서 지난해 영업적자를 냈다.

통합의 재무 효과는 양사 실적을 단순 합산하는 것보다 지금껏 따로 운영해 온 차량과 노선, 조직을 하나의 체계에서 얼마나 효율적으로 활용하느냐에 달릴 전망이다. 신중학 한국기업평가 선임연구원은 "통합 시 차량과 노선을 탄력적으로 배치하고 예매·고객서비스를 일원화하면서 고속철도 공급 대응력과 운영 효율이 개선될 가능성이 있다"고 말했다.

에스알의 매출과 함께 자산·부채도 코레일로 넘어간다는 점은 변수다. 지난해 말 에스알의 총자산은 1조732억원, 총차입금은 3306억원이었다. 순차입금은 2023년 말 2020억원에서 지난해 말 3204억원으로 늘었다. 신규 고속철도차량 14편성 구매에 총 5819억원이 투입될 예정이어서 당분간 투자 부담도 이어질 것으로 보인다.

에스알이 정부 지원을 바탕으로 한 재무안정성을 보였던 만큼 향후 시간을 두고 지켜봐야 한다는 의견이 나온다. 김대은 한국신용평가 애널리스트는 "KTX 노선 증편에 따른 수송 실적 개선, 에스알과의 통합운영을 통한 비용 효율화 효과 등을 고려하면 영업실적은 점진적으로 개선세를 나타낼 전망이다"고 말했다.

◆ 2027년 흑자전환 목표…용산역세권 개발이 변수

통합에 따른 운영 효율화만으로 코레일의 재무 부담을 단기간에 해소하기는 쉽지 않다. 코레일은 2026~2029년 노후 철도차량 교체와 차세대 고속차량 도입, 정비시설·역사 개량 등에 약 6조5000억원을 투자할 것이란 예측이 나온다. 영업현금창출력이 제한적인 만큼 투자재원 상당 부분을 외부 차입에 의존할 수 있다.

코레일은 운송수익 확대와 자산개발을 통해 재무구조를 개선한다는 계획이다. 중장기 재무관리계획에서는 2027년 영업이익 326억원으로 흑자 전환한 뒤 2029년 2415억원까지 늘린다는 목표를 세웠다. 부채비율은 138.9%까지 낮출 방침이다.

용산역세권을 중심으로 자산개발을 추진하는 것이 핵심이다. 유입된 자금으로 부채를 상환하고 2025년 22조2567억원으로 예상한 부채를 2029년 15조2541억원까지 낮추는 구상이다. 다만 일정은 변수다.

코레일은 용산역세권 개발 일정을 기존 2026~2028년에서 2026~2029년으로 조정한 바 있다. 건설경기 침체와 지방자치단체 인허가 지연 등을 반영한 결과다. 이들이 자체적으로 꼽은 재무리스크에도 운임 동결과 용산역세권 개발 지연, 노후 고속철도차량 교체 비용이 포함돼 있다.

신 선임연구원은 "용산역세권 등 자산개발 계획과 관련해서는 자체적인 재정건전화 여부를 지속적으로 살펴볼 필요가 있다"고 말했다. 김 애널리스트는 "장기간 누적되고 있는 영업적자, 철도차량 교체 등 설비투자 부담, 금융비용 확대 등으로 높은 수준의 재무부담이 지속될 전망"이라면서도 "용산 역세권 토지 매각 추진에 따른 자금 유입으로 중장기 재무구조는 점차 개선 흐름을 보일 것"이라고 내다봤다.

chulsoofriend@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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