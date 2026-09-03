평택시의회, '행정사무감사 홍보 영상' 자체 제작…시민 소통 강화 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시의회가 3일 행정사무감사 홍보영상을 제작했다.
- 최재영 의장과 홍보팀이 직접 출연해 B급 감성을 입혔다.
- 의회는 자체 영상 제작으로 시민 소통을 강화했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시의회가 사진과 지면 중심의 기존 홍보 방식을 탈피해 자체 영상을 제작해 홍보에 활용하는 등 차별화된 의정 홍보에 나서 화제다.
3일 의회에 따르면 제266회 제1차 정례회 기간 진행되는 행정사무감사를 시민들에게 알리기 위해 홍보영상을 직접 기획·촬영·제작했다.
이번 영상은 최재영 의장과 홍보팀 직원들이 직접 출연해 최신 콘텐츠 트렌드에 맞춰 'B급 감성'을 가미해 제작됐다.
특히 무거운 행정사무감사를 쉽고 재미있게 풀어내 시민들의 호응을 얻고 있다. 해당 영상은 평택시의회 홈페이지를 포함해 유튜브, 인스타그램 등 공식 SNS 채널을 통해 공개됐다.
최재영 의장은 "홍보 환경이 빠르게 변화하는 만큼 의회도 새로운 방식으로 시민들에게 다가갈 필요가 있다"며 "언제나 시민의 말씀을 경청하고 시민을 위해 행동하는 의회가 될 수 있도록 소통에 최선을 다하겠다"고 말했다.
평택시 제10대 의회는 영상 전문인력을 채용해 외부 용역에 의존하지 않는 자체 콘텐츠 제작 역량을 강화하고 있다.
krg0404@newspim.com