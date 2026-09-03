안성시, 100인 색소폰 정기연주회 개최…전석 무료·선착순 입장

AI 핵심 요약beta
- 안성시 100인 색소폰 연합회가 6일 정기연주회를 연다고 3일 밝혔다.
- 영화음악·대중가요와 색소폰합주, 피아노 협연을 선보인다.
- 시민 누구나 무료 관람 가능하며 4중주 특별공연도 마련했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 100인 색소폰 연합회는 오는 6일 일상에 지친 시민들에게 웅장한 감동을 선사하기 위해 '100인 색소폰 정기연주회'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 연주회는 '100개의 색소폰, 하나의 울림! 안성의 품격을 연주하다'를 주제로 열리며 시민 누구나 사전 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.
공연은 영화 음악과 대중가요 등 대중에게 친숙한 곡들을 색소폰합주와 피아노 협연으로 구성했다.
또한 전문 4중주단인 '쉘위삭스(Shall We Sax) 색소폰 콰르텟'의 특별공연도 마련됐다.
특히 이번 공연은 안성맞춤 시민동아리라는 작은 음악 모임에서 출발한 민간 단체가 회원들의 열정을 바탕으로 100명 규모의 연합회로 성장해 개최하는 성과라는 점에서 의미가 깊다.
시는 이번 연주회가 시민이 주도하는 생활문화 예술 확산의 좋은 본보기가 될 것으로 기대하고 있다.
유병찬 안성시 100인 색소폰 연합회 대표는 "처음에는 색소폰이 좋아 모인 작은 동아리였지만 회원들의 열정이 더해져 100인이 함께하는 연합회로 결실을 보았다"며 "혼자가 아닌 100개의 색소폰이 만드는 웅장한 울림을 통해 시민들이 일상 속에서 음악의 즐거움과 위로를 느끼시길 바란다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com