안성시, 경기도 미세먼지 저감 평가 '최우수'…7년 연속 수상 쾌거

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 3일 미세먼지 저감 평가서 7년 연속 최우수였다
- 시는 2020년부터 2026년까지 우수기관 기록을 세웠다
- 도시 바람길숲·스마트 시스템 등 특수시책이 호평받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 경기도에서 실시한 '2026년 미세먼지 저감 추진 시·군 평가에서 7년 연속 최우수 기관으로 선정되는 쾌거를 달성했다.
3일 시에 따르면 시는 2020년부터 2026년까지 7년 연속 우수 기관 표창을 받는 기록을 세우며 명실상부한 경기도 최고의 대기질 개선 우수 지자체로 자리매김했다.
이번 평가는 ▲기관장 관심도▲발생원 관리▲계절관리제 이행실적 등 3대분야 24개 지표에 대한 정량평가와 전문가들이 심사한 통해 선정됐다.
특히 안성시는 지역 특성을 반영한 차별화된 특수시책을 추진해 높은 평가받았다.
주요 사업을 살펴보면 우선 미세먼지 저감 및 도시열섬 현상 완화를 위한 '도시 바람길숲' 조성을 비롯해, 방치된 유휴공간을 자연친화적 생태공간으로 되살린 '내리생태마당' 등이 있다.
또한 실시간 환경데이터의 수집·분석을 기반으로 시민들이 대기질과 기상현황을 손쉽게 확인할 수 있는 '스마트 환경관리시스템' 대시민 서비스를 운영해 큰 호응을 얻었다.
시 관계자는 "7년 연속 수상이라는 성과는 쾌적한 대기환경을 만들기 위한 시의 다각적인 노력과 함께 시민 여러분의 적극적인 동참이 이뤄낸 결실"이라며 "앞으로도 체계적인 미세먼지 저감 정책을 통해 시민들이 안심하고 숨 쉴 수 있는 쾌적한 안성을 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com