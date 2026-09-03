박찬대 "시민의 신뢰가 밑천"…첫 월례조회서 '현장 행정' 강조

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박찬대 인천시장이 3일 직원 월례조회에서 인사말을 하고 있다. [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장은 3일 "시민이 체감하는 변화와 성과는 결국 현장에서 나온다"며 현장 중심 행정과 조직의 실행력을 강조했다.

박 시장은 이날 당선이후 처음 열린 직원 월례조회에서 "시민의 신뢰가 우리의 밑천이다"면서 이 같이 강조했다.

인천시는 이날 시정의 운영 방향을 직원들과 공유하고 공직사회의 역할과 책임을 다지기 위해 본청과 직속기관, 인천경제자유구역청, 사업소 관계자 등 300여명이 참석한 가운데 9월 직원 월례조회를 개최했다고 설명했다.

박 시장은 이날 직원들에게 민선 9기 시정의 방향을 설명하며 현장에서 답을 찾는 행정을 주문하고 "시민의 기대에 부응하는 성과를 함께 만들어가자"고 당부했다.

이날 인공지능(AI)을 주제로 한 특강에서는 급변하는 행정 환경에 대응하기 위한 공직사회의 창의적 사고와 전문성, 미래 대응 역량 등이 다뤄졌다.

인천시는 앞으로 직원들이 함께 참여하고 공감할 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영해 조직 내 소통과 협력을 강화할 방침이다.

또 활력 있는 조직문화를 조성하는 동시에 변화하는 행정환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 공직사회의 전문성과 행정 역량을 높여 나갈 계획이다.

hjk01@newspim.com