경과원·KISTI 도내 기업 AI 전환 체계적 지원 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 3일 KISTI와 업무협약을 맺었다
- 도내 기업 AI 전환을 맞춤형으로 지원하기로 했다
- 올해 진단·컨설팅 시범사업을 무료로 추진했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 3일 한국과학기술정보연구원(KISTI) 지역혁신연구센터와 'AI 실증 활성화 및 AX 통합지원 모델 확산을 위한 업무협약'을 서면으로 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 도내 기업의 AI 전환을 체계적으로 지원하기로 했다. 이번 협약은 KISTI가 개발·운영하는 'AX 통합지원 모델(AXIS)'을 경과원의 기업지원과 AI 실증 프로그램에 연계해 기업별 AI 전환 수준을 진단하고 맞춤형 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.
기업마다 다른 AI 활용 수준과 기술 역량을 진단 단계부터 파악하고 기업별 여건과 수요에 맞는 실증과제를 발굴하는 데 협력한다.
이를 통해 도내 기업의 AI 도입 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고 현장 중심의 AI 활용을 확대할 계획이다. 양 기관은 올해 KISTI의 'AX 진단·컨설팅'과 'AX 융합 아카이브'를 경과원 AI 실증 프로그램에 적용하는 시범운영(PoC)을 도내 기업을 대상으로 우선 추진한다.
시범사업에 참여하는 기업은 진단·컨설팅 등 관련 지원을 전액 무료로 제공받는다.이후 운영 성과를 바탕으로 지원 대상과 협력 분야를 단계적으로 확대할 계획이다.
국가·지방자치단체 사업 공동 기획과 설명회·세미나 개최, 우수사례 발굴과 성과 확산에도 협력한다.
임종빈 경과원 AI본부장은 "이번 협약을 통해 경과원의 기업지원·실증 인프라와 KISTI의 AX 진단·컨설팅 전문성을 결합해 도내 기업의 AI 전환을 뒷받침할 것"이라며 "전문기관과 협력을 확대해 기업의 AI 도입과 현장 적용을 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com