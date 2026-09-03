대전교육청, '한눈에 보는 학교자율시간' 자료 개발·보급

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 3일 학교자율시간 자료를 제공했다.
- 학교별 여건과 학생 수요 반영한 운영을 돕는다.
- 과목 개설 절차와 서식 등 실무를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학교별 여건과 학생 수요를 반영한 특색 있는 교육과정 운영을 지원한다.
시교육청은 '2022 개정 교육과정'에 따라 도입된 학교자율시간의 원활한 운영을 돕기 위해 '한눈에 보는 학교자율시간' 자료를 개발해 학교에 제공한다고 3일 밝혔다.
학교자율시간은 지역 특성과 학생 요구를 반영해 학교가 새로운 과목을 개설하고 운영할 수 있도록 한 제도다. 학교는 과목 개설 과정에서 교육공동체 의견을 수렴하고 과목별 교육과정과 교수·학습 자료 등을 마련해야 한다.
이번 자료에는 학교자율시간에 대한 이해와 질의응답, 단위학교 업무 흐름도, 교육감 승인 과목 개설에 필요한 서식 등이 담겼다.
학교 현장에서 과목 개설에 필요한 절차와 관련 자료를 한눈에 확인할 수 있도록 구성해 학교별 특색에 맞는 교육과정을 설계하는 데 활용할 수 있도록 했다.
자료는 시교육청 홈페이지 '사용자별 바로가기-교육청특성화-교육과정-기타자료실'에 게시하고 학교에도 공문으로 관련 내용을 안내할 예정이다.
강의창 중등교육과장은 "포용성과 창의성을 갖춘 자기주도적인 인재를 양성하려면 학교가 창의적이고 특색 있는 교육과정을 설계해 운영할 필요가 있다"며 "교육공동체가 함께하는 교육과정 운영을 지원할 수 있도록 실질적인 도움 자료와 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com