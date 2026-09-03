수원시, 영흥수목원 산림청에 공립수목원 정식 등록 완료

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 3일 영흥수목원을 공립수목원으로 등록했다.
- 영흥수목원은 2023년 5월 개원한 뒤 등록 기준을 충족했다.
- 수원시는 교육·안내 강화와 희귀식물 보전 확대에 나섰다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 영흥수목원이 지난달 28일 산림청에 공립수목원으로 정식 등록됐다고 3일 밝혔다.
이로써 수원시는 일월수목원에 이어 영흥수목원까지 2개 공립수목원을 운영하게 됐다. 2023년 5월 개원한 영흥수목원은 영통구 영통동 일원에 14만 5058㎡ 규모로 조성됐다. 현재 1282종, 29만 7542개체의 식물자원을 보유하고 있으며 시설과 식물자원 등 공립수목원 등록 기준을 충족했다.
수원시는 공립수목원 등록을 바탕으로 영흥수목원의 시민 교육·안내 기능을 강화한다. 수목원·정원 스탬프투어 등 연계사업에 참여하고 수목원 코디네이터 등 전문인력을 확보할 계획이다.
식물자원 보전 기능도 확대한다. 국가 희귀·특산식물 보전기관 지정을 추진하고 희귀·특산식물의 서식지 외 보전과 증식·관리, 다양한 식물자원 확보·보전 연구를 이어간다.
수원시 관계자는 "영흥수목원의 공립수목원 등록으로 시민들에게 수목원 서비스를 확대할 수 있게 됐다"며 "두 수목원의 특성을 살려 시민들이 식물과 정원문화를 가까이에서 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com