연천군시설관리공단, AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템 운영

[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군시설관리공단은 집중호우 시 한탄강 수위 변화를 사전에 예측해 이용객 안전을 확보하기 위한 'AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템'을 개발하고 한탄강관광지를 대상으로 시범운영에 들어갔다고 3일 밝혔다.

연천군은 'AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템'을 개발하고 한탄강관광지를 대상으로 시범운영에 들어갔다.[사진=연천군]

군에 따르면 이번 시스템은 집중호우 시 상류 지역 강우와 한탄강댐 방류, 지류 유입 등의 영향으로 한탄강 수위가 단시간에 급격히 상승하는 상황에서 수위 변화를 사전에 예측해 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 그동안 공단은 기상예보와 실시간 수위 정보, 현장관리자의 경험 등에 의존해 대피와 시설 통제 시점을 판단해 왔으나 보다 객관적인 데이터 기반 예측 체계의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다고 전했다.

연천군시설관리공단은 이러한 문제를 해결하기 위해 직원들을 대상으로 인공지능(AI) 역량 강화 교육과 자격 취득 과정을 지원하고 실제 업무에 적용 가능한 아이디어를 지속적으로 발굴해 왔다고 밝혔다. 이 과정에서 강우량과 댐 방류량, 상류 하천의 수위·유량 등 다양한 데이터를 AI로 분석해 한탄강 하류의 향후 수위를 예측하는 방안이 도출됐으며 이를 실제 현장에 적용하기 위한 내부 AI 추진단도 구성됐다고 전했다.

공단은 AI 추진단을 중심으로 과제 구체화와 시스템 개발, 현장 적용 방안 검토를 병행한 끝에 본격적인 시스템 개발에 착수했다고 밝혔다. 개발된 시스템은 한강홍수통제소 데이터를 활용해 한탄강댐 방류량, 상류 지역 유량과 강수량, 사랑교 지점 실시간 수위를 자동으로 수집·분석한다고 설명했다.

특히 과거 10년간 축적된 데이터를 AI에 학습시켜 수위 변화 패턴을 분석하고 상류 지역의 변화가 한탄강 수위에 영향을 미치기까지의 시간차와 영향도를 반영해 향후 예상 수위를 산출한다는 설명이다.

시설관리자는 통합 화면을 통해 현재 수위와 예상 수위, 수위 상승 추이, 강우량, 방류량, 위험 단계 등을 한눈에 확인할 수 있으며 실제 관측 수위와 AI 예측 수위를 비교해 예측 정확도를 상시 검증할 수 있다고 밝혔다. 또한 위험 단계별 행동 요령과 담당자별 임무를 화면에 함께 표시해 재난 상황 발생 시 신속하고 체계적인 현장 대응을 지원하는 가능도 갖췄다고 설명했다.

현재 공단은 한탄강관광지를 대상으로 시범운영을 진행하며 예측 수위와 실제 관측 수위 간 오차와 선행시간을 분석하고 있으며 현장 관리자의 의견을 반영해 화면 구성과 알림 기능 등을 지속적으로 보완하고 있다.

공단은 이번 사업이 외부 전문회사에 시스템 개발을 전적으로 의존하는 방식이 아니라 공단 직원들이 AI 활용 역량을 높여 현장 문제를 직접 발굴하고 시스템 개발과 시범운영까지 주도했다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 연천군시설관리공단은 시범운영에서 축적된 데이터를 바탕으로 예측 정확도와 현장 활용성을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

향후 운영 성과를 검증해 예측 수위에 따른 대응 절차를 한탄강관광지 재난안전 매뉴얼에 반영하고 개발·운영 사례를 인근 공단과 공유할 계획이라고 밝혔다.

송승원 이사장은 "직원들의 아이디어가 실제 현장의 안전을 높이는 시스템으로 이어졌다는 점이 이번 사업의 가장 큰 성과"라며 "앞으로도 직원들의 AI 활용 역량을 강화하고 현장의 다양한 문제를 AI로 해결할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com