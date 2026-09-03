전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

연천군시설관리공단, AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템 운영

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 연천군시설관리공단이 3일 AI 수위 예측 시스템을 개발했다
  • 한탄강관광지 시범운영에 들어가 집중호우 대응을 강화했다
  • 과거 10년 데이터로 예측 정확도와 현장 활용성을 높이겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군시설관리공단은 집중호우 시 한탄강 수위 변화를 사전에 예측해 이용객 안전을 확보하기 위한 'AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템'을 개발하고 한탄강관광지를 대상으로 시범운영에 들어갔다고 3일 밝혔다.

연천군은 'AI 기반 한탄강 수위 예측 시스템'을 개발하고 한탄강관광지를 대상으로 시범운영에 들어갔다.[사진=연천군]

군에 따르면 이번 시스템은 집중호우 시 상류 지역 강우와 한탄강댐 방류, 지류 유입 등의 영향으로 한탄강 수위가 단시간에 급격히 상승하는 상황에서 수위 변화를 사전에 예측해 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 그동안 공단은 기상예보와 실시간 수위 정보, 현장관리자의 경험 등에 의존해 대피와 시설 통제 시점을 판단해 왔으나 보다 객관적인 데이터 기반 예측 체계의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다고 전했다.

연천군시설관리공단은 이러한 문제를 해결하기 위해 직원들을 대상으로 인공지능(AI) 역량 강화 교육과 자격 취득 과정을 지원하고 실제 업무에 적용 가능한 아이디어를 지속적으로 발굴해 왔다고 밝혔다. 이 과정에서 강우량과 댐 방류량, 상류 하천의 수위·유량 등 다양한 데이터를 AI로 분석해 한탄강 하류의 향후 수위를 예측하는 방안이 도출됐으며 이를 실제 현장에 적용하기 위한 내부 AI 추진단도 구성됐다고 전했다.

공단은 AI 추진단을 중심으로 과제 구체화와 시스템 개발, 현장 적용 방안 검토를 병행한 끝에 본격적인 시스템 개발에 착수했다고 밝혔다. 개발된 시스템은 한강홍수통제소 데이터를 활용해 한탄강댐 방류량, 상류 지역 유량과 강수량, 사랑교 지점 실시간 수위를 자동으로 수집·분석한다고 설명했다.

특히 과거 10년간 축적된 데이터를 AI에 학습시켜 수위 변화 패턴을 분석하고 상류 지역의 변화가 한탄강 수위에 영향을 미치기까지의 시간차와 영향도를 반영해 향후 예상 수위를 산출한다는 설명이다.

시설관리자는 통합 화면을 통해 현재 수위와 예상 수위, 수위 상승 추이, 강우량, 방류량, 위험 단계 등을 한눈에 확인할 수 있으며 실제 관측 수위와 AI 예측 수위를 비교해 예측 정확도를 상시 검증할 수 있다고 밝혔다. 또한 위험 단계별 행동 요령과 담당자별 임무를 화면에 함께 표시해 재난 상황 발생 시 신속하고 체계적인 현장 대응을 지원하는 가능도 갖췄다고 설명했다.

현재 공단은 한탄강관광지를 대상으로 시범운영을 진행하며 예측 수위와 실제 관측 수위 간 오차와 선행시간을 분석하고 있으며 현장 관리자의 의견을 반영해 화면 구성과 알림 기능 등을 지속적으로 보완하고 있다.

공단은 이번 사업이 외부 전문회사에 시스템 개발을 전적으로 의존하는 방식이 아니라 공단 직원들이 AI 활용 역량을 높여 현장 문제를 직접 발굴하고 시스템 개발과 시범운영까지 주도했다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 연천군시설관리공단은 시범운영에서 축적된 데이터를 바탕으로 예측 정확도와 현장 활용성을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

향후 운영 성과를 검증해 예측 수위에 따른 대응 절차를 한탄강관광지 재난안전 매뉴얼에 반영하고 개발·운영 사례를 인근 공단과 공유할 계획이라고 밝혔다.

송승원 이사장은 "직원들의 아이디어가 실제 현장의 안전을 높이는 시스템으로 이어졌다는 점이 이번 사업의 가장 큰 성과"라며 "앞으로도 직원들의 AI 활용 역량을 강화하고 현장의 다양한 문제를 AI로 해결할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동