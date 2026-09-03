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노동부, 공동훈련센터 성과 공유…대상은 중소기업 AI역량 강화한 KTDS

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AI 핵심 요약

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  • 고용노동부가 3일 AI 적응력 높일 훈련센터를 선정했다.
  • 베스트챔프서 담당자 20명·기관 28곳이 우수사례를 공유했다.
  • 정부는 340개 센터로 중소기업 4만곳 훈련체계를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3~4일 베스트챔프 개최…공동훈련센터 우수사례 확산

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국산업인력공단이 인공지능(AI) 시대 중소기업의 적응력 향상을 목표로 새로운 직업훈련 생태계 조성에 우수 성과를 거둔 공동훈련센터 담당자 20명과 기관 28곳을 선정했다.

노동부와 산업인력공단은 3일부터 양일간 강원도 원주시 오크밸리에서 베스트챔프(Best of CHAMP+)를 연다고 밝혔다.

행사는 매년 전국 각지의 컨소시엄 공동훈련센터 관계자들 약 700여명이 모여 우수사례를 공유·확산하고, 차년도 사업 운영방향과 대중소상생 훈련 발전방안을 논의하는 행사다.

대기업·대학·협단체 등이 중소기업 훈련을 지원하는 컨소시엄 사업은 지난 2001년부터 약 25년간 대중소 상생 훈련의 국가적 인프라로 성장해 왔다. 현재 340개 공동훈련센터에 협·단체 141곳과 대학 88곳이 참여하고, 센터 훈련에 참여한 중소기업 재직근로자는 26만명에 달한다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

이날 현장에서는 우수사례 수상자 20명과 우수기관 28곳이 선정돼 성공 사례를 공유했다.

우수사례 수상자 대상은 KTDS 소속 권철우 전담자로, 423개의 협약기업의 직무능력향상을 위해 우수한 훈련프로그램을 운영해서 좋은 성과를 거두었다고 평가받았다. KTDS는 KT그룹의 IT 서비스 전문기업으로 클라우드 AI 빅데이터 소프트웨어 개발 등 디지털 전환 전반의 서비스를 수행하는 기업이다.

특히 AI 분야의 기술 분야가 생소한 중소기업을 위해 기업을 직접 방문하고 심층 면담을 진행해 필요한 훈련을 신속하게 만들고 제공함으로써 대중소상생 훈련의 취지를 가장 잘 구현한 점에서 높은 점수를 받았다.

우수기관 부문은 전체 공동훈련센터 중 상위 10%의 높은 성과를 거둔 기관들이 선정됐다. 대중소상생형 훈련기관으로는 현대로템, 지역산업맞춤형 훈련기관으로는 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스, 산업전환형 훈련기관으로는 한국화학융합시험연구원이 고용노동부장관상을 수상했다. 이밖에도 HD현대삼호 등 25개 기관은 한국산업인력공단 이사장상을 수상했다.

노동부는 올해 AI 특화 공동훈련센터 20개를 신규 선정했고, 총 340개 공동훈련센터에 4만여 중소기업들이 산업변화 대응에 필요한 훈련을 받을 수 있도록 AI 및 산업 대전환 시기에 새로운 훈련체계로의 대대적인 변화를 추진하고 있다.

특히 현장에 필요한 고품질 훈련제공을 위해 외부전문가가 참여하는 핵심요소 중심의 품질관리운영시스템(계획심사·컨설팅·성과평가)을 구축하고 있다. 이를 통해 내용전문가·HRD 전문가가 직접 공동훈련센터를 찾아가 맞춤형 컨설팅을 제공해 실질적인 훈련 품질 향상을 추진한다는 방침으로, 내년 본격 시행에 앞서 올해 하반기 시범 실시 중에 있다.

편도인 노동부 직업능력정책국장은 "공동훈련센터의 다양한 우수사례들이 현장 곳곳에 공유·확산되고, 이를 토대로 대중소상생을 위한 공동훈련이 한 단계 더 발전하길 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 폭넓게 수렴하여 공동훈련센터가 국가 산업발전과 좋은 일자리 창출에 기여할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

sheep@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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