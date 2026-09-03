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초1·2 '3시 하교'에 갈라진 교육계…"교육격차 완화" vs "돌봄 책임 전가"

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AI 핵심 요약

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  • 초등 저학년 이른 하교가 소득별 돌봄 격차를 키운다고 3일 지적했다
  • 초1·2 정규수업 확대안이 나왔지만 수업시간 연장 비판도 거셌다
  • 교원단체는 발달 맞춤 돌봄과 교원·공간 확충을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저소득 가구일수록 방과후 사교육 부담 커져
초1·2 정규수업 OECD 평균 수준 확대 제안
교원단체 "일률적 수업 연장 아닌 공적 돌봄 강화"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 초등학교 저학년의 이른 하교 이후 발생하는 교육·돌봄 공백이 가정의 소득 수준에 따라 서로 다른 방과후 경험으로 이어질 수 있다는 분석이 나왔다. 이를 완화하기 위해 초등 1·2학년의 정규 교육시간을 단계적으로 늘리는 방안이 제안됐지만 교육현장에서는 돌봄 문제를 수업시간 연장으로 해결해서는 안 된다며 반발하고 있다.

황인혁 국회미래연구원 부연구위원은 3일 국회도서관에서 국가교육위원회·국회미래연구원·한국교육개발원 주최로 열린 '초등 저학년 교육시간 확대와 교육 내실화를 위한 정책 포럼'에서 "보육 수요 자체는 소득과 무관하게 존재하지만 이를 지출로 해결할 여력은 소득 수준에 따라 차이가 난다"며 "저소득 가구에는 사교육을 통한 대응 구조가 더 큰 부담으로 작용할 수 있다"고 밝혔다.

초등 저학년의 이른 하교가 소득 수준에 따른 방과후 교육·돌봄 격차로 이어질 수 있다는 분석 속에 초1·2 정규 교육시간 확대 방안이 제시됐지만 교육현장에서는 돌봄 문제의 수업시간 전가라는 비판이 나온다. [AI 일러스트=챗GPT]

황 부연구위원에 따르면 초등 저학년은 사교육 참여율이 높은 가운데 예체능 사교육에서 보육 목적 이용 비중이 두드러졌다. 일반 교과에서도 보육을 위해 사교육을 이용한다는 응답이 약 33%였다. 맞벌이 가구는 외벌이 가구보다 일반 교과와 예체능 모두 보육 목적 사교육 이용 비율이 높았다.

대안으로는 초등 1·2학년 정규 교육시간을 단계적으로 확대하는 방안이 제시됐다. 성문주 국회미래연구원 부연구위원은 "초등학교 1·2학년군의 정규 수업시간을 OECD 평균 수준으로 단계적으로 확대해야 한다"며 "학령인구 감소로 확보되는 여력을 학생의 전인적 발달과 학부모의 안정적인 교육·돌봄 요구에 대응하는 데 활용할 수 있는지가 더 중요한 정책적 질문"이라고 말했다.

정규 교육시간을 늘리더라도 기존 수업 뒤에 교시를 단순히 추가하는 방식이 아니라 저학년의 발달 특성에 맞춰 학교 일과 전체를 재설계해야 한다는 지적도 나왔다. 이희현 한국교육개발원 학생·학부모연구실장은 "국어 문제집 한 장을 더 푸는 시간이 아니라 책을 읽고 이야기하는 시간, 체육 성취도를 측정하는 시간이 아니라 몸을 충분히 움직이는 시간이 돼야 한다"며 문예체와 탐구, 놀이·휴식 등을 확대해야 한다고 제안했다.

다만 이 실장은 "학생의 교육시간을 늘리는 것은 담임 교사의 부담을 늘리면서 이뤄질 수 있는 것이 아니다"라며 교원과 공간 확충, 교육과 돌봄의 책임 분리도 전제조건으로 제시했다. 또 정규교육 이후 출결과 귀가, 안전, 민원 등은 별도 운영주체가 맡는 방안을 제안했다.

이 같은 '3시 하교제' 논의에 교육현장의 반발은 거센 상황이다. 한국교원단체총연합회와 전국교직원노동조합, 교사노동조합연맹 등 교원 3단체는 최근 '3시 하교제' 논의를 중단해야 한다는 성명을 냈다. 돌봄 공백 해소 필요성에는 공감하지만 모든 초등 저학년의 정규수업 시간을 일률적으로 늘리는 방식은 적절하지 않다는 이유다.

실제로 전교조가 전국 초등교원 2만2768명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 99.04%가 3시 하교제에 반대했다. '매우 반대한다'는 응답은 97.45%였고 최근 3년 이내 초등 저학년을 맡은 경험이 있는 교원 1만3469명 가운데 반대 비율은 99.38%였다. 전교조는 "초등 저학년에게 필요한 것은 학교에 더 오래 머무는 것이 아니라 발달단계에 맞는 교육과 충분한 놀이·휴식, 가족과 함께할 시간"이라며 필요한 학생에게 질 높은 공적 돌봄을 제공해야 한다고 주장했다.

교총도 "돌봄이 필요한 학생에게 질 높은 돌봄을 제공하는 것과 모든 학생의 의무수업 시간을 일률적으로 늘리는 것은 완전히 다른 문제"라며 교원과 공간, 안전인력 대책 없는 수업시간 확대는 학교와 교사에게 부담과 책임을 전가할 수 있다고 지적했다.

송수연 교사노조연맹 위원장 역시 "아이의 하루를 어른의 노동시간에 맞출 것이 아니라 어른의 노동과 사회제도를 아이의 성장에 맞게 바꿔야 한다"며 "아이의 발달과 교육적 필요를 기준으로 판단해야 한다"고 촉구했다.

 

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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