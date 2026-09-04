[오늘날씨] 동해안 중심 비 소식...서울 한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 4일 강원동해안·제주에 비가 오겠다.
- 전국은 대체로 맑고 최고기온 25~32도다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 4일은 동해안 중심의 비가 오겠다. 낮 최고기온은 25도~32도가 예상된다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나 강원동해안·산지와 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 오후 사이 제주도, 오전부터 밤 사이 강원동해안과 산지는 비가 오다가 소강상태를 보이는 곳도 있겠다. 새벽에 부산·울산은 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
오는 5일까지 예상 강수량은 강원동해안·산지, 제주도 5~20mm다.
아침 최저기온은 17~24도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲청주 20도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 22도 ▲대구 21도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 25~32도가 전망된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 27도 ▲강릉 26도 ▲청주 29도 ▲대전 28도 ▲전주 30도 ▲광주 32도 ▲대구 27도 ▲부산 28도 ▲울산 26도 ▲제주 29도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com